Pierwszy dzien wolnosci, A szabadság első napja, Der erste Tag der Freiheit, El primer día de libertad, Frihetens första dag, I proti imera tis eleftherias, Il tramonto degli eroi, Pierwszy dzień wolności, Primeiro Dia de Liberdade, První den svobody, The First Day of Freedom, Utihnulo je oružje, Первый день свободы
Рейтинг фильма
6.3
Оцените13 голосов
6.7IMDb
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