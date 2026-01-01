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Постер фильма Первый день свободы
6.3
Киноафиша Фильмы Первый день свободы
6.3

Первый день свободы

, 1964
Pierwszy dzien wolnosci
Польша / военный, драма / 18+
Постер фильма Первый день свободы
6.3

В ролях

Беата Тышкевич
Inga Rhode
Тадеуш Ломницкий
porucznik Jan
Тадеуш Фиевский
Dr. Rhode
Ryszard Barycz
Michal
Кшиштоф Хамец
Hieronym
Роман Клосовский
Karol
Мечислав Стоор
Pawel
Эльжбета Чижевска
Luzzi Rhode
Aldona Jaworska
Lorchen Rhode
Mieczyslaw Kalenik
Otto
Режиссер Александр Форд
Сценарист Богдан Чешко, Леон Кручковский
Композитор Казимеж Сероцкий
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1964
Премьера в мире 8 июня 1964
Дата выхода
8 июня 1964 Польша
11 апреля 1966 СССР
Производство Zespól Filmowy "Studio"
Другие названия
Pierwszy dzien wolnosci, A szabadság első napja, Der erste Tag der Freiheit, El primer día de libertad, Frihetens första dag, I proti imera tis eleftherias, Il tramonto degli eroi, Pierwszy dzień wolności, Primeiro Dia de Liberdade, První den svobody, The First Day of Freedom, Utihnulo je oružje, Первый день свободы

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 13 голосов
6.7 IMDb

Отзывы о фильме

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