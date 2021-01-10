Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ужасающий 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джульбарс
Киноафиша Фильмы Джульбарс

Джульбарс, 2017

2017 / Россия
7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Начало войны. Пограничная школа служебного собаководства оказывается на линии фронта. Вместе с военными под удар попадают и гражданские: работающая в школе врач Кира и ее маленькая дочь Лиза. Солдаты получают приказ - любой ценой остановить врага и дать время на эвакуацию местных жителей.

Командир пограншколы Шевцов, понимая, что они идут на верную гибель, пытается отправить в тыл Киру, в которую он тайно влюблён, и ее дочь. В тылу их должен встретить партработник Поляков, он отец Лизы. Пограничники во главе с Шевцовым принимают неравный бой. В его разгар собаки во главе с Джульбарсом, вырвавшись из вольеров бросаются им на помощь, зубами вгрызаясь в немецких солдат и танковую броню...

7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Год выпуска 2017
Режиссер
Иван Шурховецкий
Иван Шурховецкий
В ролях
Мария Андреева
Мария Андреева
Николай Мачульский
Николай Мачульский
Алексей Барабаш
Алексей Барабаш
Виталия Корниенко
Виталия Корниенко
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Туман
Туман (2010)
5.785714
Однажды в пустыне
Однажды в пустыне (2022)
7.8333335
Духless 2
Духless 2 (2015)
6.5
Сталинград
Сталинград (2013)
4.7901235
Легенда о Коловрате
Легенда о Коловрате (2017)
7.6153846
Постер фильма Джульбарс 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
nastyusha.koloshko 10 января 2021, 00:01
Невероятный сериал! До сих пор под впечатлением, хочется пересмотреть ещё...

История мне понравилась, сняли, я считаю, хорошо для русского… Читать дальше…
Отзывы Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Режиссёр «Коловрата» приступил к съёмкам новой исторической драмы «Джульбарс» Продюсерский Центр «ГОРАД» готовит к выпуску историческую военную драму «Джульбарс», режиссёром которой выступил Иван Шурховецкий. Художественный фильм выйдет на телевизионные
Написать
26 октября 2016 13:12
Все новости фильма
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Средневековье
Средневековье
2022, Чехия, боевик, драма, исторический
Иван Семёнов: Школьный переполох
Иван Семёнов: Школьный переполох
2022, Россия, комедия, семейный
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Лавстори
Лавстори
2022, Россия, комедия, мелодрама, приключения
Мой тигр
Мой тигр
2022, Италия, приключения
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Паранормальные явления. Дом призраков
Паранормальные явления. Дом призраков
2022, США, комедия, ужасы
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Вершина страха
Вершина страха
2022, Великобритания, драма
Девушка в окне
Девушка в окне
2022, США, ужасы, триллер
Related video
Обошел всех звезд Голливуда: от хобби Тома Хэнкса пострадал не один американец
Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»
Не постеснялся даже жены: шокирующую правду о поведении Гайдая раскрыла Варлей
Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло
Жена и «любовница» на одной сцене: Авербуху на «Ледниковом периоде» придется несладко
Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна
Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать
Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна
Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»
«Голос 60+» даром не прошел: 63-летнюю Ларису Гузееву не узнать
Приложение киноафиши