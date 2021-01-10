Джульбарс, 2017

Начало войны. Пограничная школа служебного собаководства оказывается на линии фронта. Вместе с военными под удар попадают и гражданские: работающая в школе врач Кира и ее маленькая дочь Лиза. Солдаты получают приказ - любой ценой остановить врага и дать время на эвакуацию местных жителей.

Командир пограншколы Шевцов, понимая, что они идут на верную гибель, пытается отправить в тыл Киру, в которую он тайно влюблён, и ее дочь. В тылу их должен встретить партработник Поляков, он отец Лизы. Пограничники во главе с Шевцовым принимают неравный бой. В его разгар собаки во главе с Джульбарсом, вырвавшись из вольеров бросаются им на помощь, зубами вгрызаясь в немецких солдат и танковую броню...