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Афганский излом Афганский излом
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Афганский излом, 1990

1990 / СССР / Италия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Действие фильма разворачивается накануне вывода советских войск из Афганистана. После очередного успешно выполненного задания майор Бандура и его подопечные возвращаются в часть. Здесь их ожидает сюрприз в виде новичка – сына высокопоставленного военного Никиты Стеклова. Парень оказывается с характером, кроме того, и сам Бандура, и его окружение понимают – Никита здесь только для того, чтобы собрать необходимые награды и прикупить дефицитных товаров. Чем обернется появление в части «мажора» и как сложатся его отношения с командиром и боевыми товарищами?

  • Главную роль исполнил итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо. Озвучивал его персонажа Олег Янковский, сын которого, Филипп, сыграл в фильме роль Никиты Стеклова. 
  • Изначально предполагалось, что роль Михаила Бандуры сыграет белорусский актер Анатолий Котенев. 
  • В саундтрек фильма вошли песни «Черный тюльпан» и «Вальс-бостон» Александра Розенбаума, а также «Старинные часы» Аллы Пугачевой. 
  • Съемки «Афганского излома» проходили в Таджикистане. С феврале 1990 года, как раз в тот момент, когда съемочная группа находилась в Душанбе, в городе начались массовые беспорядки. Администратор картины Никита Матросов погиб, съемочной группе удалось эвакуироваться в Ташкент.
События фильма разворачиваются накануне вывода советских войск из Афганистана. И, казалось бы, можно уже не волноваться за судьбу наших ребят, но… война продолжается.

В подразделение десантников, которым командует майор Бандура, направляется сын высокопоставленного военного. Причина его прибытия накануне вывода войск понятна всем: парню необходимо успеть «поучаствовать» в боевых действиях и заработать награды…
 
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 1990
Премьера в России 6 июня 1991
Премьера в мире 1 января 1991
Возраст 12+
Режиссер
Владимир Бортко
Владимир Бортко
В ролях
Микеле Плачидо
Микеле Плачидо
Татьяна Догилева
Татьяна Догилева
Михаил Жигалов
Михаил Жигалов
Филипп Янковский
Филипп Янковский
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
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Афганский излом смотреть онлайн

Афганский излом
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15 мая 2017 17:35
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