Афганский излом, 1990

Действие фильма разворачивается накануне вывода советских войск из Афганистана. После очередного успешно выполненного задания майор Бандура и его подопечные возвращаются в часть. Здесь их ожидает сюрприз в виде новичка – сына высокопоставленного военного Никиты Стеклова. Парень оказывается с характером, кроме того, и сам Бандура, и его окружение понимают – Никита здесь только для того, чтобы собрать необходимые награды и прикупить дефицитных товаров. Чем обернется появление в части «мажора» и как сложатся его отношения с командиром и боевыми товарищами?