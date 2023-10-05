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Flickering Lights
Flickering Lights
Flickering Lights
18+
Напомним о выходе в прокат
исторический
военный
Страна
Индия
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
5 октября 2023
Другие названия
Flickering Lights, 電力要來不來的日子
Режиссер
Anupama Srinivasan
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.4
Оцените
10
голосов
7.6
IMDb
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