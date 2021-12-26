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Чапаев Чапаев
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Чапаев, 1934

1934 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Фильм рассказывает о легендарном герое гражданской войны — Василии Ивановиче Чапаеве.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1934
Премьера в России 7 ноября 1934
Премьера в мире 7 ноября 1934
Возраст 12+
Режиссер
Сергей Васильев
Сергей Васильев
В ролях
Борис Бабочкин
Леонид Кмит
Варвара Мясникова
Борис Блинов
Илларион Певцов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Чапаев 1 постер
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Чапаев
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Эксклюзивно для Киноафиши: актер Антон Филипенко делится личным списком любимых фильмов 1 января в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера нового оригинального сериала «Почка». По сюжету главная героиня Наталья (Любовь Аксенова) больше всего на свете любит деньги и считает, что на них можно купить все что угодно. Как следствие, у нее складываются не самые лучшие отношения с родственниками, что сыграет против нее, когда ей понадобится почка для пересадки. В честь выхода этого сериала, Киноафиша пообщалась с исполнителем одной из главных ролей – Антоном Филипенко, чтобы выведать у него список любимых фильмов и сериалов.
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26 декабря 2021 12:00
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