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Чапаев
Чапаев, 1934
1934 / СССР
7.2
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голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Жанр:
исторический
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О фильме
Фильм рассказывает о легендарном герое гражданской войны — Василии Ивановиче Чапаеве.
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7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
1934
Премьера в России
7 ноября 1934
Премьера в мире
7 ноября 1934
Возраст
12+
Режиссер
Сергей Васильев
В ролях
Борис Бабочкин
Леонид Кмит
Варвара Мясникова
Борис Блинов
Илларион Певцов
Все актеры и съемочная группа
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Эксклюзивно для Киноафиши: актер Антон Филипенко делится личным списком любимых фильмов
1 января в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера нового оригинального сериала «Почка». По сюжету главная героиня Наталья (Любовь Аксенова) больше всего на свете любит деньги и считает, что на них можно купить все что угодно. Как следствие, у нее складываются не самые лучшие отношения с родственниками, что сыграет против нее, когда ей понадобится почка для пересадки. В честь выхода этого сериала, Киноафиша пообщалась с исполнителем одной из главных ролей – Антоном Филипенко, чтобы выведать у него список любимых фильмов и сериалов.
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26 декабря 2021 12:00
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