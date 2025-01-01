Сержант Цыбуля – этакий Василий Теркин, никогда не унывающий и невероятно находчивый молодой разведчик. Он получает не трудное задание – провести инструктаж партизан, а заодно доставить им немного медикаментов и взрывчатки. После смертельно опасного предыдущего дела, это задание можно рассматривать в качестве приятной дачной поездки… Но, ошибочно приняв три костра, расположенных в линию, за ориентир, оставленный для него партизанами, Цыбуля приземляется в самом логове врага. Может быть, кто-то другой на его месте и растерялся бы – но только не сержант Цыбуля. Еще не известно, кому больше не повезло – отважному разведчику или немцам, которые так не удачно развели ночью костры… Смотрите одну из лучших советских комедий, снятых на тему Великой Отечественной войны – смешной, добрый и лиричный фильм «Дачная поездка сержанта Цыбули». В роли сержанта Цыбули снялся замечательный актер Сергей Иванов, сыгравший роль Кузнечика в фильме «В бой идут одни старики».