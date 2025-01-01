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Постер фильма Дачная поездка сержанта Цыбули
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Киноафиша Фильмы Дачная поездка сержанта Цыбули

Дачная поездка сержанта Цыбули

Dachnaya poezdka serzhanta Tsybuli 18+
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О фильме

Сержант Цыбуля – этакий Василий Теркин, никогда не унывающий и невероятно находчивый молодой разведчик. Он получает не трудное задание – провести инструктаж партизан, а заодно доставить им немного медикаментов и взрывчатки. После смертельно опасного предыдущего дела, это задание можно рассматривать в качестве приятной дачной поездки… Но, ошибочно приняв три костра, расположенных в линию, за ориентир, оставленный для него партизанами, Цыбуля приземляется в самом логове врага. Может быть, кто-то другой на его месте и растерялся бы – но только не сержант Цыбуля. Еще не известно, кому больше не повезло – отважному разведчику или немцам, которые так не удачно развели ночью костры… Смотрите одну из лучших советских комедий, снятых на тему Великой Отечественной войны – смешной, добрый и лиричный фильм «Дачная поездка сержанта Цыбули». В роли сержанта Цыбули снялся замечательный актер Сергей Иванов, сыгравший роль Кузнечика в фильме «В бой идут одни старики».

Страна СССР
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 13 июня 1979
Дата выхода
13 июня 1979 Россия 16+
Производство Довженко Филм Студиос
Другие названия
Dachnaya poezdka serzhanta Tsybuli, Country Trip of Sgt. Tsybulya, Seersant Tsõbulja puhkusereis, Дачна поїздка сержанта Цибулі, Дачная поездка сержанта Цыбули
Режиссер
Николай Литус
Виталий Шунько
В ролях
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Владимир Алексеенко
Михаил Кокшенов
Михаил Кокшенов
Владимир Чубарев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
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Дачная поездка сержанта Цыбули

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