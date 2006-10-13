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Год 1814, Остров Эльбы. Мартино-молодой преподаватель и идеалист, влюбленный в красивую и благородную Баронессу Эмилию.
Молодой человек служит библиотекарем Императору, находящемуся в изгнании, которого он глубоко ненавидит, но все же скоро начинает писать мемуары Наполеона. Он постепенно узнает и оценивает Императора вне мифов. Среди соблазнов, дел, ожиданий, он создает точный портрет Наполеона.
|13 октября 2006
|Италия
|26 октября 2007
|США
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|Франция