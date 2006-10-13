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Постер фильма Наполеон
6.1
Киноафиша Фильмы Наполеон
6.1

Наполеон

, 2006
N (Io e Napoleone)
Франция, Италия, Испания / комедия, военный / 18+
Постер фильма Наполеон
6.1

О фильме

Год 1814, Остров Эльбы. Мартино-молодой преподаватель и идеалист, влюбленный в красивую и благородную Баронессу Эмилию.

Молодой человек служит библиотекарем Императору, находящемуся в изгнании, которого он глубоко ненавидит, но все же скоро начинает писать мемуары Наполеона. Он постепенно узнает и оценивает Императора вне мифов. Среди соблазнов, дел, ожиданий, он создает точный портрет Наполеона.

В ролях

Даниель Отой
Даниель Отой
Napoleone Bonaparte
Элио Джермано
Элио Джермано
Martino Papucci
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Baronessa Emilia Speziali
Валерио Мастандреа
Валерио Мастандреа
Ferrante Papucci
Франческа Инауди
Mirella
Массимо Чеккерини
Cosimo Bartolini
Омеро Антонутти
Maestro Fontanelli
Сабрина Импаччииаторе
Сабрина Импаччииаторе
Diamantina Papucci
Маргарита Лозано
Pascalina
Хосе Анхель Эхидо
Хосе Анхель Эхидо
Marchand
Режиссер Паоло Вирдзи
Сценарист Франческо Бруни, Ernesto Ferrero, Фурио Скарпелли, Джакомо Скарпелли
Композитор Juan Bardem, Паоло Буонвино
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия / Испания
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 13 октября 2006
Дата выхода
13 октября 2006 Италия
26 октября 2007 США
18 октября 2006 Франция
Бюджет €7 600 000
Сборы в мире $1 420 939
Производство Cattleya, Babe Film, Alquimia Cinema
Другие названия
N (Io e Napoleone), Napoleon and Me, Eu si Napoleon, Meu Caso com o Imperador, N - Io e Napoleone, N - Napoleon and Me, N: Napoleón y yo, Napoleó i jo, Napóleon, Napoléon (et moi), Napoleon i ja, O Napoleon (kai ego), Seducción y poder, Я и Наполеон, ナポレオンの愛人, 我与拿破仑

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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