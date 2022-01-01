Петр Первый, 1937

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Начало XVIII века. Россией правит Петр Алексеевич, твердо решивший сделать из отсталой страны на окраине Европы передовое государство. Он прорубает выход к морю и строит новую столицу на берегу Балтики, ввязывается в опасную войну против Швеции, реформирует армию, с нуля создает флот, безжалостно подавляет перевороты и казнит противников из числа своего окружения. Несмотря на трудности, Русь, медленно, но верно, превращается в Российскую Империю. Развернуть Чтобы сделать актера Симонова выше окружающих, его обували в сапоги на высоких каблуках.

Полуторатысячная массовка для войска была набрана из людей, пришедших по объявлению в газете.

Для фильма было пошито 1400 треуголок, 200 гренадерских шапок и 1300 туфель, а также создано 1000 штыков и 60 тысяч пуговиц.

Фильм был восстановлен на киностудии “Мосфильм” в 1965 году. При этом было вырезано несколько эпизодов из обеих серий, большое количество сцен было переозвучено, текстовые вставки были частично убраны, а титры перемонтированны. В настоящее время доступны обе версии фильма.

За фильм его создатели (режиссер Владимир Петров, актеры Николай Симонов и Михаил Жаров) были удостоены Сталинской премии I степени. Развернуть Фильм по одноименному роману Алексея Толстого о жизни и государственной деятельности царя Петра I. Развернуть 7.3 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2 Продолжительность 3 часа 49 минут Год выпуска 1937 Премьера в России 30 августа 1937 Премьера в мире 30 августа 1937 Возраст 6+ Режиссер Владимир Петров В ролях Николай Симонов Николай Черкасов Михаил Жаров Алла Тарасова Михаил Тарханов Все актеры и съемочная группа 2 постера

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