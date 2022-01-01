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Петр Первый, 1937

1937 / СССР
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Начало XVIII века. Россией правит Петр Алексеевич, твердо решивший сделать из отсталой страны на окраине Европы передовое государство. Он прорубает выход к морю и строит новую столицу на берегу Балтики, ввязывается в опасную войну против Швеции, реформирует армию, с нуля создает флот, безжалостно подавляет перевороты и казнит противников из числа своего окружения. Несмотря на трудности, Русь, медленно, но верно, превращается в Российскую Империю. 

  • Чтобы сделать актера Симонова выше окружающих, его обували в сапоги на высоких каблуках.
  • Полуторатысячная массовка для войска была набрана из людей, пришедших по объявлению в газете.
  • Для фильма было пошито 1400 треуголок, 200 гренадерских шапок и 1300 туфель, а также создано 1000 штыков и 60 тысяч пуговиц.
  • Фильм был восстановлен на киностудии “Мосфильм” в 1965 году. При этом было вырезано несколько эпизодов из обеих серий, большое количество сцен было переозвучено, текстовые вставки были частично убраны, а титры перемонтированны. В настоящее время доступны обе версии фильма.
  • За фильм его создатели (режиссер Владимир Петров, актеры Николай Симонов и Михаил Жаров) были удостоены Сталинской премии I степени.

Фильм по одноименному роману Алексея Толстого о жизни и государственной деятельности царя Петра I.

7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 3 часа 49 минут
Год выпуска 1937
Премьера в России 30 августа 1937
Премьера в мире 30 августа 1937
Возраст 6+
Режиссер
Владимир Петров
В ролях
Николай Симонов
Николай Черкасов
Михаил Жаров
Михаил Жаров
Алла Тарасова
Михаил Тарханов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Петр Первый 2 постера
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Петр Первый
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