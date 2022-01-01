Петр Первый, 1937

Начало XVIII века. Россией правит Петр Алексеевич, твердо решивший сделать из отсталой страны на окраине Европы передовое государство. Он прорубает выход к морю и строит новую столицу на берегу Балтики, ввязывается в опасную войну против Швеции, реформирует армию, с нуля создает флот, безжалостно подавляет перевороты и казнит противников из числа своего окружения. Несмотря на трудности, Русь, медленно, но верно, превращается в Российскую Империю.
Фильм по одноименному роману Алексея Толстого о жизни и государственной деятельности царя Петра I.