Кавалерия, 2018

Лента «Кавалерия» - это первый большой проект для режиссёра Николая Фьюлси («Exfil»). В картине снялись известные актёры, в числе которых Крис Хэмсворт («Тор», «Гонка», «В сердце моря»), Майкл Пенья («Война против всех», «Человек-муравей»), Майкл Шеннон («Под покровом ночи», «Дорога перемен»), Эльза Патаки («Форсаж 5», «Форсаж 7»), Джек Кеси («Рэй Донован») и другие.
В центре сюжета картины «Кавалерия» окажется подразделение американских солдат особого назначения. После трагедии, случившейся 11 сентября, бойцы отправляются в Афганистан, чтобы вступить в борьбу с талибами. Им помогает ЦРУ, а также военный Северный альянс. Однако добиться справедливости не удастся, пока не прольётся кровь...
- Крис Хэмсворт и Эльза Патаки в реальной жизни женаты. В фильме «Кавалерия» они играют влюблённую пару
- Майкл Пенья и Крис Хэмсворт оба являются актёрами из киновселенной Marvel. Пенья играет в «Человеке-муравье», а Хэмсворт - в «Торе» и «Мстителях»
- Фильм снимался в декабре 2016 года
- В основе сюжета лежит книга Дага Стэнтона «Кавалеристы. Необычайная история группы американских солдат, доскакавших верхом до победы в Афганистане». События, описанные в книге, произошли на самом деле
- Для экрана книгу адаптировали сценаристы Тед Тэлли («Молчание ягнят») и Питер Крэйг («Город воров»)
Их бросили в пекло после 11 сентября, когда мир раскололся на «до» и «после». Именно им предстояло на передовой бороться с врагом, не знающим пощады. На чужой земле преимущество у всадников – этому их научили нежданные союзники. Вместе они попытаются удержать мир от погружения в хаос.