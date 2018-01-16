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Кавалерия Кавалерия
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Horse Soldiers / 12 Strong

Кавалерия, 2018

2018 / США
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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После теракта 11 сентября бойцы отправляются в Афганистан, чтобы вступить в борьбу с талибами
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Причины посмотреть Факты О фильме

Лента «Кавалерия» - это первый большой проект для режиссёра Николая Фьюлси («Exfil»). В картине снялись известные актёры, в числе которых Крис Хэмсворт («Тор», «Гонка», «В сердце моря»), Майкл Пенья («Война против всех», «Человек-муравей»), Майкл Шеннон («Под покровом ночи», «Дорога перемен»), Эльза Патаки («Форсаж 5», «Форсаж 7»), Джек Кеси («Рэй Донован») и другие.

В центре сюжета картины «Кавалерия» окажется подразделение американских солдат особого назначения. После трагедии, случившейся 11 сентября, бойцы отправляются в Афганистан, чтобы вступить в борьбу с талибами. Им помогает ЦРУ, а также военный Северный альянс. Однако добиться справедливости не удастся, пока не прольётся кровь...

- Крис Хэмсворт и Эльза Патаки в реальной жизни женаты. В фильме «Кавалерия» они играют влюблённую пару

- Майкл Пенья и Крис Хэмсворт оба являются актёрами из киновселенной Marvel. Пенья играет в «Человеке-муравье», а Хэмсворт -  в «Торе» и «Мстителях»

- Фильм снимался в декабре 2016 года

- В основе сюжета лежит книга Дага Стэнтона «Кавалеристы. Необычайная история группы американских солдат, доскакавших верхом до победы в Афганистане». События, описанные в книге, произошли на самом деле

- Для экрана книгу адаптировали сценаристы Тед Тэлли («Молчание ягнят») и Питер Крэйг («Город воров»)

Их бросили в пекло после 11 сентября, когда мир раскололся на «до» и «после». Именно им предстояло на передовой бороться с врагом, не знающим пощады. На чужой земле преимущество у всадников – этому их научили нежданные союзники. Вместе они попытаются удержать мир от погружения в хаос.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 8 марта 2018
Премьера онлайн 31 мая 2018
Премьера в мире 16 января 2018
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Николай Фьюлси
Николай Фьюлси
В ролях
Крис Хемсворт
Крис Хемсворт
Треванте Роудс
Треванте Роудс
Эльза Патаки
Эльза Патаки
Майкл Шеннон
Майкл Шеннон
Майкл Пенья
Майкл Пенья
Все актеры и съемочная группа
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Кавалерия
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Наша рецензия
После атаки террористов на башни Всемирного Торгового Центра, правительство США разворачивает крупную военную кампанию по борьбе с талибами. В Афганистан отправляют группу военных, которые должны присоединиться к местным ополченцам и подавить армию талибов. Руководить командой назначают капитана Митча Нельсона (Крис Хемсворт), который ещё ни разу не участвовал в военных действиях. В Афганистане американцы встречаются с генералом Абдул-Рашидом Дустумом, и выясняют, что добраться до нужного места…
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dk 8 марта 2018, 21:09
чето как то не
Олег 10 марта 2018, 12:57
Один раз посмотреть можно.
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