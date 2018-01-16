Кавалерия, 2018

Лента «Кавалерия» - это первый большой проект для режиссёра Николая Фьюлси («Exfil»). В картине снялись известные актёры, в числе которых Крис Хэмсворт («Тор», «Гонка», «В сердце моря»), Майкл Пенья («Война против всех», «Человек-муравей»), Майкл Шеннон («Под покровом ночи», «Дорога перемен»), Эльза Патаки («Форсаж 5», «Форсаж 7»), Джек Кеси («Рэй Донован») и другие.

В центре сюжета картины «Кавалерия» окажется подразделение американских солдат особого назначения. После трагедии, случившейся 11 сентября, бойцы отправляются в Афганистан, чтобы вступить в борьбу с талибами. Им помогает ЦРУ, а также военный Северный альянс. Однако добиться справедливости не удастся, пока не прольётся кровь...