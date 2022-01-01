Женя, Женечка и "Катюша", 1967

Солдат Женя Колышкин, хрупкий интеллигент с Арбата, живущий в мире своих фантазий и прочитанных книг, никак не может вписаться в окружающую его страшную действительность. Он постоянно попадает в забавные переделки: то случайно заходит к немцам на Новый Год, то в бою его придавливает ящиком. Наконец, самое нелепое, что он мог сделать, так это влюбиться в связистку полка "катюш" Земляникину! Ведь ни для кого не секрет, какой у нее характер! Хотя, чего только не случается на войне...