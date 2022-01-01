Женя, Женечка и "Катюша", 1967

Действие фильма происходит под конец Великой отечественной войны. Рядовой Женя Колышкин, только что вернувшийся на фронт из военного госпиталя, не обладает качествами, необходимыми солдату: он наивный, мечтательный и живет в мире своих фантазий. На землю Колышкина возвращает Женечка Земляникина, связистка полка “Катюш”, которая отличается суровой выправкой. Герой мгновенно влюбляется ее, но та не спешит ответить юноше взаимностью, пока он не доказывает, что тоже обладает мужеством и отвагой. Но едва начавшийся роман прерывает страшная трагедия…
Солдат Женя Колышкин, хрупкий интеллигент с Арбата, живущий в мире своих фантазий и прочитанных книг, никак не может вписаться в окружающую его страшную действительность. Он постоянно попадает в забавные переделки: то случайно заходит к немцам на Новый Год, то в бою его придавливает ящиком. Наконец, самое нелепое, что он мог сделать, так это влюбиться в связистку полка "катюш" Земляникину! Ведь ни для кого не секрет, какой у нее характер! Хотя, чего только не случается на войне...