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Женя, Женечка и Женя, Женечка и
Киноафиша Фильмы Женя, Женечка и "Катюша"

Женя, Женечка и "Катюша", 1967

1967 / СССР
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит под конец Великой отечественной войны. Рядовой Женя Колышкин, только что вернувшийся на фронт из военного госпиталя, не обладает качествами, необходимыми солдату: он наивный, мечтательный и живет в мире своих фантазий. На землю Колышкина возвращает Женечка Земляникина, связистка полка “Катюш”, которая отличается суровой выправкой. Герой мгновенно влюбляется ее, но та не спешит ответить юноше взаимностью, пока он не доказывает, что тоже обладает мужеством и отвагой. Но едва начавшийся роман прерывает страшная трагедия…

  • Идея фильма родилась у режиссера Юрия Мотыля после прочтения повести Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр!». Набросав сценарий на 20 листов, Мотыль поехал к Окуджаве и с трудом убедил поэта стать его соавтором. 
  • Когда сценарий был дописан, Мотыль пошел на Мосфильм, но партийная бюрократия тут же прикрыла проект. На Ленфильме, куда обратился режиссер, его снова закрыли, но, к счастью, в это время его предыдущая картина получила Ленинскую премию. 
  • Олег Даль провалил первые и вторые пробы из-за проблем с алкоголем, но Мотыль дал ему третий шанс, и актер выступил блестяще. Эта роль стала для него возвращением в большое кино: Даль долгое время сидел без работы и страдал от алкоголизма.

Солдат Женя Колышкин, хрупкий интеллигент с Арбата, живущий в мире своих фантазий и прочитанных книг, никак не может вписаться в окружающую его страшную действительность. Он постоянно попадает в забавные переделки: то случайно заходит к немцам на Новый Год, то в бою его придавливает ящиком. Наконец, самое нелепое, что он мог сделать, так это влюбиться в связистку полка "катюш" Земляникину! Ведь ни для кого не секрет, какой у нее характер! Хотя, чего только не случается на войне...

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 1967
Премьера в России 21 августа 1967
Премьера в мире 21 августа 1967
Возраст 12+
Режиссер
Владимир Мотыль
В ролях
Олег Даль
Олег Даль
Галина Фигловская
Михаил Кокшенов
Михаил Кокшенов
Павел Морозенко
Георгий Штиль
Георгий Штиль
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Женя, Женечка и 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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