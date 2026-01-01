Фильм, действие которого происходит в обоих полушариях земного шара при участии президентов, боссов наркокартелей, агентов госбезопасности и могущественных секретных организаций, начинается с шокирующей, но вполне домашней разборки. Рядовой наркобарон при помощи клюшки для гольфа воспитывает своего подручного, вся вина которого заключается в том, что его мобильный телефон изъял, причем незаконно, один не в меру трудолюбивый агент госбезопасности. Осознавая несоизмеримость наказания и степени своей вины, изуродованный гангстер первым из героев фильма задается вопросом: что мы знаем о мире, в котором живем? Но поразмышлять об этом ему уже не придется. Искать ответ на этот вопрос невольно придется тому самому агенту, который покусился на чужую собственность, не особенно задумываясь о том, что мобильный телефон может быть опасней атомной бомбы. Скорость последующих событий не уступает их увлекательности. Шифры, разгадки, преследования, новые трупы... Тайна нешуточная: раскрытие ее порушит все представления современного человека о том, для чего может делаться международная политика.