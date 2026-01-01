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Постер фильма Революция
6.1
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6.1

Революция

, 1985
Revolution
Великобритания, США, Норвегия / драма, исторический, военный, приключения / 18+
Постер фильма Революция
6.1

О фильме

Фильм, действие которого происходит в обоих полушариях земного шара при участии президентов, боссов наркокартелей, агентов госбезопасности и могущественных секретных организаций, начинается с шокирующей, но вполне домашней разборки. Рядовой наркобарон при помощи клюшки для гольфа воспитывает своего подручного, вся вина которого заключается в том, что его мобильный телефон изъял, причем незаконно, один не в меру трудолюбивый агент госбезопасности. Осознавая несоизмеримость наказания и степени своей вины, изуродованный гангстер первым из героев фильма задается вопросом: что мы знаем о мире, в котором живем? Но поразмышлять об этом ему уже не придется. Искать ответ на этот вопрос невольно придется тому самому агенту, который покусился на чужую собственность, не особенно задумываясь о том, что мобильный телефон может быть опасней атомной бомбы. Скорость последующих событий не уступает их увлекательности. Шифры, разгадки, преследования, новые трупы... Тайна нешуточная: раскрытие ее порушит все представления современного человека о том, для чего может делаться международная политика.

В ролях

Аль Пачино
Аль Пачино
Tom Dobb
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Sergeant Major Peasy
Настасья Кински
Настасья Кински
Daisy McConnahay
Джоан Плоурайт
Джоан Плоурайт
Mrs. McConnahay
Дэйв Кинг
Mr. McConnahay
Энни Ленокс
Liberty Woman
Робби Колтрейн
Робби Колтрейн
Стивен Беркофф
Стивен Беркофф
Sergeant Jones
Джон Уэллс
Corty
Декстер Флетчер
Декстер Флетчер
Ned Dobb
Сид Оуэн
Young Ned
Режиссер Хью Хадсон
Сценарист Роберт Диллон
Композитор Джон Корильяно
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США / Норвегия
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 25 декабря 1985
Дата выхода
25 декабря 1985 Россия 12+
13 ноября 1986 Германия
7 марта 1986 Италия
25 декабря 1985 Казахстан
17 января 1986 Норвегия
25 декабря 1985 США
25 декабря 1985 Украина
18 апреля 1986 Швеция
MPAA PG
Бюджет $28 000 000
Сборы в мире $358 574
Производство Goldcrest Films International, Viking Films
Другие названия
Revolution, Revolución, Революция, Revolução, Révolution, Revolution 1776, Amerika fegyverben, Amerika háborúban, Devrim, Horizontes de libertad, İnqilab, Oi epanastates, Revoliucija, Revolutia, Revoluţie, Revolution: Revisited, Rewolucja, Vapauden voitto, Vi vandt Amerika, Οι επαναστάτες, レボリューション めぐり逢い, 革命

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 11 голосов
5.3 IMDb
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саундтрек фильма Революция

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