Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Квесты
Киноафиша
Фильмы
Черноморцы
Черноморцы
, 1942
Chernomortsy
СССР / документальный, военный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
В ролях
Фредрик Марч
Narrator
Режиссер
Василий Беляев
Сценарист
Клиффорд Одетс
,
Leonid Sobolev
Композитор
Астраданцев, Дмитрий Борисович
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
СССР
Продолжительность
1 час 5 минут
Год выпуска
1942
Производство
Tsentralnaya Studiya Kinokhroniki
Другие названия
Chernomortsy, Black Sea Fighters, Черноморцы
Еще
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Обновлено 4 октября 2023
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Кошмар на улице Корал-Гроув
Отзывы
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Крушение рейса
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Отзывы
2025, США, боевик, криминал, драма
Маринад «4 стакана» для ленивых хозяек: в конце августа закрываю перец только так — зимой банки исчезают первыми
Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз
Деревянный забор и профлист – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – в разы удобнее и моднее
Первый канал обогнал Урсуляка и переснял культовую классику СССР — «Война и мир» на новый лад выйдет уже 31 августа
«Как-то лето по-дурацки прошло – теперь и тест пройди»: заменили пару слов в цитатах из «Москва слезам не верит» – угадаете хоть 3/5?
Marvel только что исправила главную ошибку «Мстителей: Финал» спустя 7 лет — пересматривать придётся, даже если знаете наизусть
Шурик уже смотрит с укором: сможете узнать все 5 советских фильмов по одному персонажу?
«Слово шведского пацана»: не уснете, пока не досмотрите скандинавский мини-сериал с оценкой 8,2: «Всю душу вытрепал, три дня переваривал»
«Вы научили Электроника отличать плохой тест от хорошего»: а значит 5 советских фильмов с близнецами в кадре угадаете за 40 секунд
Мозолит глаза в каждом сериале: зрители переключают канал, когда видят эту «искусственную» актрису
НТВ переснял криминальный хит из Кореи — добавили Паламарчука, и легко дошли до оценки в 8 баллов: ничуть не хуже оригинала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить