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Киноафиша Фильмы Черноморцы

Черноморцы

, 1942
Chernomortsy
СССР / документальный, военный / 18+

В ролях

Фредрик Марч
Фредрик Марч
Narrator
Режиссер Василий Беляев
Сценарист Клиффорд Одетс, Leonid Sobolev
Композитор Астраданцев, Дмитрий Борисович
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 1942
Производство Tsentralnaya Studiya Kinokhroniki
Другие названия
Chernomortsy, Black Sea Fighters, Черноморцы

Рейтинг фильма

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Обновлено 4 октября 2023

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