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Киноафиша Фильмы За тех, кто в море

За тех, кто в море

Za tekh kto v more 18+
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О фильме

В погоне за быстрой славой капитан Боровский сообщил командиру отряда торпедных катеров неверные координаты и без его помощи атаковал противника. Это привело к потере катера и гибели команды. Командование дает Боровскому шанс искупить свою вину.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1947
Премьера в мире 9 марта 1948
Дата выхода
9 марта 1948 Россия
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Za tekh kto v more, For Those Who Are at Sea, Za one koji su na moru, Za srečo tistih, ki so na morju, Meren kunnia, Na morskim szlaku, Tengerészbecsület, За тех, кто в море
Режиссер
Александр Файнциммер
В ролях
Михаил Жаров
Михаил Жаров
Александра Тришко
Дмитрий Павлов
Нинель Мышкова
Эльвира Луценко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.2
Оцените 15 голосов
4.5 IMDb
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