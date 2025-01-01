В погоне за быстрой славой капитан Боровский сообщил командиру отряда торпедных катеров неверные координаты и без его помощи атаковал противника. Это привело к потере катера и гибели команды. Командование дает Боровскому шанс искупить свою вину.
СтранаСССР
Продолжительность1 час 25 минут
Год выпуска1947
Премьера в мире9 марта 1948
Дата выхода
9 марта 1948
Россия
ПроизводствоКиностудия «Ленфильм»
Другие названия
Za tekh kto v more, For Those Who Are at Sea, Za one koji su na moru, Za srečo tistih, ki so na morju, Meren kunnia, Na morskim szlaku, Tengerészbecsület, За тех, кто в море