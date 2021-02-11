Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мармадюк" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тропы славы Тропы славы
Киноафиша Фильмы Тропы славы
Paths of Glory

Тропы славы, 1957

1957 / США
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Действие киноромана развертывается в 1916 году на Западном фронте. Полковник Дэкс командует пехотным полком французской армии. Уже два года союзники пытаются переломить ход войны с немцами. Начальник корпуса генерал Брулард приказывает дивизионному генералу Миро атаковать неприступную вражескую позицию, прозванную Муравьиным холмом.

Провал операции был очевиден изначально, но когда атака закончилась полной неудачей, генерал приказал судить и расстрелять за трусость троих человек. Полковник Дэкс тщетно пытался защитить солдат, выбранных произвольно. Они отдали свои жизни, чтобы прикрыть глупость и амбиции начальства…

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1957
Премьера в мире 25 октября 1957
Возраст 12+
Режиссер
Стэнли Кубрик
Стэнли Кубрик
В ролях
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Ральф Микер
Адольф Менжу
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Цельнометаллическая оболочка
Цельнометаллическая оболочка (1987)
8.5
Сделка
Сделка (1969)
6.5
Стены Джерико
Стены Джерико (1948)
7
Спартак
Спартак (1960)
5.25
По методу Харма
По методу Харма (1965)
7.285714
Крюк
Крюк (1963)
6.5333333
Две недели в другом городе
Две недели в другом городе (1962)
6.5384617
Жонглер
Жонглер (1953)
6.571429
Звезда родилась
Звезда родилась (1937)
7.285714
Шейх
Шейх (1921)
5.4
Горит ли Париж?
Горит ли Париж? (1966)
6.428571
Прощай, оружие
Прощай, оружие (1932)
6.5454545
Постер фильма Тропы славы 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Осенью начнутся съемки нереализованного фильма Стэнли Кубрика У знаменитого режиссера была масса идей, но далеко не все они нашли воплощение на экране.
Написать
11 февраля 2021 10:41
Стэнли Кубрик хотел снять экранизацию «Доктора Живаго» с Кирком Дугласом Британский историк кино обнаружил письмо Стэнли Кубрика Борису Пастернаку.
Написать
10 ноября 2020 14:37
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Уикенд с батей
2023, США, комедия
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Kinoafisha.info App