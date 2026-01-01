[первые реплики]

Pvt. Roy Loomis Как только ты заканчиваешь учебку, тебя пускают в так называемый конвейер — ты становишься лишь номером, пока едешь по нему, пока тебя не выплюнет где-нибудь в конце. После приземления ты ищешь признаки войны. След от пули на стене, развалины после бомбёжки. Сильно искать не надо. Видишь много нищеты, голодающих детей. Когда выходишь из грузовиков после корабля и поезда, понимаешь, что конвейер несёт тебя всё ближе к передовой. Ты станешь боевым пехотинцем, острие копья. Не знаешь, как это будет и что произойдет. Думаешь, не погибнешь ли ты.