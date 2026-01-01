Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Военная охота
Постер фильма Военная охота
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Военная охота

Военная охота

War Hunt 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Отряд новобранцев прибывает к линии фронта в конце Корейской Войны. В фильме показаны отношения новобранца и сумасшедшего разведчика, ходящего каждую ночь за линию фронта резать глотки врагу, к мальчику сироте, оставшемуся без родителей в результате войны. Прекращение огня приводит к непредсказуемому финалу.
Страна США
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1962
Премьера в мире 1 мая 1962
Дата выхода
1 мая 1962 США
Бюджет $300 000
Производство T-D Enterprises
Другие названия
War Hunt, Hinter feindlichen Linien, El que mató por placer, Bag fjendens linier, Caccia di guerra, Harp dehşeti, Krigsgalen, La guerre est aussi une chasse, Le G.I à la figure sale, Le Mal de tuer, Nattens kämpare, O polemos mas ekane sklirous, Obsessão de Matar, The G.I met het vuile gezicht, Vânătoare de război, Wojenne polowanie, Yön taistelijat, Военная охота, 워 헌트
Режиссер
Дэнис Сандерс
В ролях
Джон Сэксон
Джон Сэксон
Чарльз Эйдмен
Сидни Поллак
Сидни Поллак
Томми Мацуда
Энтони Рэй
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Военная охота
Безнадежная ситуация... Но не серьезная 6.0
Безнадежная ситуация... Но не серьезная (1965)
Приз 6.8
Приз (1963)
Внутренний мир Дэйзи Кловер 6.2
Внутренний мир Дэйзи Кловер (1965)
Незаконченная жизнь 7.1
Незаконченная жизнь (2005)
Кандидат 7.0
Кандидат (1972)
Малыш Фаусс и Большой Хэлси 5.9
Малыш Фаусс и Большой Хэлси (1970)
Львы для ягнят 6.4
Львы для ягнят (2007)
Гавана 6.1
Гавана (1990)
Брубейкер 7.7
Брубейкер (1980)
Погоня 7.1
Погоня (1966)
Тени 7.2
Тени (1959)

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 13 голосов
6.3 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
[первые реплики]
Pvt. Roy Loomis Как только ты заканчиваешь учебку, тебя пускают в так называемый конвейер — ты становишься лишь номером, пока едешь по нему, пока тебя не выплюнет где-нибудь в конце. После приземления ты ищешь признаки войны. След от пули на стене, развалины после бомбёжки. Сильно искать не надо. Видишь много нищеты, голодающих детей. Когда выходишь из грузовиков после корабля и поезда, понимаешь, что конвейер несёт тебя всё ближе к передовой. Ты станешь боевым пехотинцем, острие копья. Не знаешь, как это будет и что произойдет. Думаешь, не погибнешь ли ты.
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
Любимая бабушка российского кино была ого-го! Как в молодости выглядела Антонина Семеновна из «Папиных дочек»
Что порочное и запретное не показали в сериале «Великолепны век»: как становились наложницами султана
2 самые громкие премьеры этой недели: включите на выходных, если еще не успели заценить
«Невеста не волк — в лес не убежит»: вспомните 5 фильмов СССР по фото с молодоженами (тест)
Сукуна, жди беды: кто такой Хаджиме Кашимо из шестой серии «Магической битвы 3»
Рекомендовано фанатам «Первого отдела»: найден достойный детектив от НТВ — в главной роли Шибанов
Юру Борисова назвала «дурачком» звезда «Папиных дочек»: раскрыла, кто продвигает актера
Мудрость, заключенная в четырех словах: что Фаина Раневская назвала главным богатством старости
Хабенский не произнес ни слова, но фильм собрал 5 600 000 рублей еще до проката: почему стоит посмотреть «Здесь был Юра»
900+ млн за месяц, миллиард на горизонте: эротика с Суини бьет рекорд «Пятидесяти оттенков», а ведь на нее никто не ставил
В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше