Отряд новобранцев прибывает к линии фронта в конце Корейской Войны. В фильме показаны отношения новобранца и сумасшедшего разведчика, ходящего каждую ночь за линию фронта резать глотки врагу, к мальчику сироте, оставшемуся без родителей в результате войны. Прекращение огня приводит к непредсказуемому финалу.
СтранаСША
Продолжительность1 час 23 минуты
Год выпуска1962
Премьера в мире1 мая 1962
Дата выхода
1 мая 1962
США
Бюджет$300 000
ПроизводствоT-D Enterprises
Другие названия
War Hunt, Hinter feindlichen Linien, El que mató por placer, Bag fjendens linier, Caccia di guerra, Harp dehşeti, Krigsgalen, La guerre est aussi une chasse, Le G.I à la figure sale, Le Mal de tuer, Nattens kämpare, O polemos mas ekane sklirous, Obsessão de Matar, The G.I met het vuile gezicht, Vânătoare de război, Wojenne polowanie, Yön taistelijat, Военная охота, 워 헌트
Отзывы о фильме
Цитаты
[первые реплики]
Pvt. Roy LoomisКак только ты заканчиваешь учебку, тебя пускают в так называемый конвейер — ты становишься лишь номером, пока едешь по нему, пока тебя не выплюнет где-нибудь в конце. После приземления ты ищешь признаки войны. След от пули на стене, развалины после бомбёжки. Сильно искать не надо. Видишь много нищеты, голодающих детей. Когда выходишь из грузовиков после корабля и поезда, понимаешь, что конвейер несёт тебя всё ближе к передовой. Ты станешь боевым пехотинцем, острие копья. Не знаешь, как это будет и что произойдет. Думаешь, не погибнешь ли ты.