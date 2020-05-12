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Они сражались за Родину Они сражались за Родину
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Они сражались за Родину, 1975

1975 / СССР
8.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Лето 1942 года. Немецкие войска, укомплектованные новейшим оружием, танками и авиацией успешно наступают на позиции Красной Армии. Обескровленные советские войска вынуждены все дальше отходить вглубь страны, приближаясь к Сталинграду. Очевидно, что от успеха ближайших сражений зависит исход всей войны.

Улучив момент во время привала, неунывающий советский солдат Петр Лопахин отправляется в ближайшую деревню с целью раздобыть еды для себя и сослуживцев. Общаясь с местной старушкой, он натыкается на презрительное отношение мирной жительницы к своим защитникам, ведь, отступая, войска фактически оставляют их милость фашистских оккупантов.

Вскорости полк Лопахина получает приказ занять высоту и держать оборону. На них, вооруженных винтовками, автоматами и противотанковыми ружьями, обрушивается несколько волн атак противника. Многие сослуживцы Лопахина, успевшие стать близкими друзьями, погибают или получают страшные ранения. Воины изо всех сил стараются выжить и остановить врага, а в перерывах между боями даже умудряются шутить и наслаждаться, возможно, последними часами жизни.

  • Фильм снят по одноименному незаконченному роману Михаила Шолохова и создавался к 30-летию Победы в Великой Отечественной Войне.
  • Сначала Михаил Шолохов отказал Бондарчуку на просьбу об экранизации, но впоследствии согласился, поставив условие, что фильм должен сниматься в местах, которые описаны в романе.
  • Съемки фильма проходили с мая по октябрь 1974 года в Волгоградской области.
  • Роль Лопахина стала последней в карьере Василия Шукшина. Актер скончался во время съемок, ночью во сне. Съемки на какое-то время были приостановлены. Лопахина озвучил Игорь Ефимов. В двух сценах, в которых не успел сняться актер его заменил Юрий Соловьев.
  • Из-за смерти мужа не смогла озвучить свою героиню и Лидия Федосеева-Шукшина. Ее персонаж Глаша говорит голосом Натальи Гундаревой.
  • Фильм был номинирован на “Золотую пальмовую ветвь” Каннского кинофестиваля.
  • В истории советского кинопроката фильм занимает по посещаемости 88-е место среди отечественных картин.
  • В сценах, где солдат атакуют немецкие самолеты “Мессершмитт” использовались реактивные самолеты “L-29”. Также было задействовано несколько десятков танков “Т-44”.
  • Возле здания Министерства обороны России на Фрунзенской набережной 30 ноября 2016 года была открыта скульптурная композиция по мотивам фильма.
  • На месте съемок фильма в Мелологовском хуторе Клетского района Волгоградской области была построена часовня и воздвигнут памятник с надписью: “Здесь, на этом утесе, во время съемок фильма “Они сражались за Родину” любил обдумывать свои замыслы великий русский актер, режиссер и писатель Василий Макарович Шукшин”.
  • Во время производства фильма большая часть съемочной группы размещалась на теплоходе “Дунай”, который был арендован у Ростовского пароходства.
  • Изначально руководство страны советовало Сергею Бондарчуку снять фильм по книге маршала Андрея Гречко “Битва за Кавказ”.
  • Перед началом съемок территорию обследовали саперы и обезвредили несколько неразорвавшихся со времен войны мин.
  • Для съемок фильма были выстроены три бутафорские деревни, переправа через Дон и дамба. Местные пейзажи, на которых со времен войны сохранились окопы и воронки от снарядов, усиливали реалистичность происходящего.
  • На съемках было использовано около пяти тонн тротила.
  • В массовке снималось около двух тысяч человек. Ее составляли местные жители и полк солдат, которые также помогали съемочной группе с декорациями и пиротехникой.

Июль 1942 года. На подступах к Сталинграду обескровленные, измотанные советские войска ведут тяжелые оборонительные бои, неся огромные потери… Фильм рассказывает о подвиге рядовых солдат, любви к родной земле, об истинной цене победы…

8.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 40 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 1 ноября 1975
Возраст 0+
Режиссер
Сергей Бондарчук
Сергей Бондарчук
В ролях
Василий Шукшин
Василий Шукшин
Вячеслав Тихонов
Вячеслав Тихонов
Сергей Бондарчук
Сергей Бондарчук
Георгий Бурков
Георгий Бурков
Юрий Никулин
Юрий Никулин
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Они сражались за Родину
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