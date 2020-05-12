Они сражались за Родину, 1975

Лето 1942 года. Немецкие войска, укомплектованные новейшим оружием, танками и авиацией успешно наступают на позиции Красной Армии. Обескровленные советские войска вынуждены все дальше отходить вглубь страны, приближаясь к Сталинграду. Очевидно, что от успеха ближайших сражений зависит исход всей войны.

Улучив момент во время привала, неунывающий советский солдат Петр Лопахин отправляется в ближайшую деревню с целью раздобыть еды для себя и сослуживцев. Общаясь с местной старушкой, он натыкается на презрительное отношение мирной жительницы к своим защитникам, ведь, отступая, войска фактически оставляют их милость фашистских оккупантов.

Вскорости полк Лопахина получает приказ занять высоту и держать оборону. На них, вооруженных винтовками, автоматами и противотанковыми ружьями, обрушивается несколько волн атак противника. Многие сослуживцы Лопахина, успевшие стать близкими друзьями, погибают или получают страшные ранения. Воины изо всех сил стараются выжить и остановить врага, а в перерывах между боями даже умудряются шутить и наслаждаться, возможно, последними часами жизни.