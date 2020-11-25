Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Воздух
Воздух, 2023
2023 / Россия
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Персоны
Жанр:
драма
военный
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Военная драма, рассказывающая о подвигах юных летчиц во время Первой Мировой войны.
Развернуть
Год выпуска
2023
Режиссер
Алексей Герман-младший
В ролях
Анастасия Талызина
Аглая Тарасова
Елена Лядова
Сергей Безруков
Антон Шагин
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
Алексей Герман-младший готовит к выпуску новый фильм. Съемки заняли всего 25 дней
Проект стал возможен после заморозки военной драмы «Воздух».
Написать
25 ноября 2020 12:39
Переплюнуть «Дюнкерк»: Герман-младший снимет фильм о Первой мировой войне
Режиссер планирует снять картину «Воздух», действие в которой будет происходить в первый год Первой мировой войны. Об этом Алексей Герман-младший сообщил на очной защите проектов
Написать
20 апреля 2018 17:11
Все новости фильма
В прокате
Премьеры
Онлайн
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Рецензия
Отзывы
2022, США, мелодрама
Related video
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу