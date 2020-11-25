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Воздух, 2023

2023 / Россия
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О фильме

Военная драма, рассказывающая о подвигах юных летчиц во время Первой Мировой войны.

Год выпуска 2023
Режиссер
Алексей Герман-младший
Алексей Герман-младший
В ролях
Анастасия Талызина
Анастасия Талызина
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова
Елена Лядова
Елена Лядова
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Антон Шагин
Антон Шагин
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Алексей Герман-младший готовит к выпуску новый фильм. Съемки заняли всего 25 дней Проект стал возможен после заморозки военной драмы «Воздух».
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25 ноября 2020 12:39
Переплюнуть «Дюнкерк»: Герман-младший снимет фильм о Первой мировой войне Режиссер планирует снять картину «Воздух», действие в которой будет происходить в первый год Первой мировой войны. Об этом Алексей Герман-младший  сообщил на очной защите проектов
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20 апреля 2018 17:11
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