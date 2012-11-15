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Постер мультфильма Похождения бравого солдата Швейка
Постер мультфильма Похождения бравого солдата Швейка
Постер мультфильма Похождения бравого солдата Швейка
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 6.6
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3 постера
Киноафиша Фильмы Похождения бравого солдата Швейка

Похождения бравого солдата Швейка

The Good Soldier Shweik 18+
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Факты

О фильме

Главный герой мультфильма, Йозеф Швейк, будучи разжалованным из солдат по причине своей крайней глупости, преспокойно занимается разведением собак. Однако с началом Первой мировой войны и для него настают трудные времена: армии Союза не хватает фронтовиков, поэтому Йозефа возвращают в армию, на этот раз в качестве пушечного мяса. Но прежде чем появиться на передовой, герою предстоит пройти через бюрократический ад, до краев переполненный коррумпированными и ленивыми чиновниками, нечестными священниками и упрямыми солдафонами. Сможет ли герой пройти все инстанции и попасть на фронт, чтобы послужить кайзеру?

  • Мультфильм является экранизацией одноименного романа чешского писателя Ярослава Гашека. Написанный в 1923 году, роман пользовался огромной популярностью и был экранизирован около 20 раз, а также множество раз поставлен в театре. 
  • К работе над сценарной адаптацией книги был привлечен голливудский сценарист Роберт Кромби, автор популярного боевика «Солдаты удачи» и мелодрамы «Сафо».
  • Чтобы мультфильм заинтересовал не только детскую аудиторию, но и взрослого зрителя, на его звучание пригласили популярнейших современных русских артистов, Гошу Куценко, Павла Сметанкина и автора программы «Городок» Юрия Стоянова. А саундтрек к мультфильму написал знаменитый композитор Аркадий Укупник. 

Йозефа Швейка, чешского торговца собаками, которого ранее уже освобождали от военной службы по причине полного идиотизма, снова призывают на службу во время Первой Мировой Войны. И не смотря на все усилия, добродушный и бесхитростный Швейк все-таки приближается к линии фронта и очевидно к неминуемой гибели. Однако у бравого солдата Швейка есть идея получше, чем умирать за императора…

Похождения бравого солдата Швейка - трейлер 2
Похождения бравого солдата Швейка  трейлер 2
Страна Украина / Великобритания
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 15 ноября 2012
Дата выхода
15 ноября 2012 Россия Панорама Кино 16+
15 ноября 2012 Беларусь
15 ноября 2012 Казахстан
15 ноября 2012 Украина
Сборы в мире $34 402
Производство Art Prodakshn, Yalta-Film
Другие названия
The Good Soldier Shweik, Bravul soldat Svejk, Dobrý voják Svejk, Pokhozhdeniya bravogo soldata Shveyka, Przygody dobrego wojaka Szwejka, Svejk, a derék katona, Vahva sõdur Shvejk, Добрият войник Швейк, Похождения бравого солдата Швейка, Пригоди бравого вояка Швейка
Режиссер
Роберт Кромби
Ринат Газизов
В ролях
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Юрий Деркач
Владислав Копп
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.9
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
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