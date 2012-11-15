Главный герой мультфильма, Йозеф Швейк, будучи разжалованным из солдат по причине своей крайней глупости, преспокойно занимается разведением собак. Однако с началом Первой мировой войны и для него настают трудные времена: армии Союза не хватает фронтовиков, поэтому Йозефа возвращают в армию, на этот раз в качестве пушечного мяса. Но прежде чем появиться на передовой, герою предстоит пройти через бюрократический ад, до краев переполненный коррумпированными и ленивыми чиновниками, нечестными священниками и упрямыми солдафонами. Сможет ли герой пройти все инстанции и попасть на фронт, чтобы послужить кайзеру?
Йозефа Швейка, чешского торговца собаками, которого ранее уже освобождали от военной службы по причине полного идиотизма, снова призывают на службу во время Первой Мировой Войны. И не смотря на все усилия, добродушный и бесхитростный Швейк все-таки приближается к линии фронта и очевидно к неминуемой гибели. Однако у бравого солдата Швейка есть идея получше, чем умирать за императора…
|15 ноября 2012
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