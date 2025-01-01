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Постер фильма Битва за Тайэрчжуан
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Киноафиша Фильмы Битва за Тайэрчжуан

Битва за Тайэрчжуан

Xue zhan Taierzhuang 18+
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О фильме

1938 г. Продолжается оккупация национальной китайской столицы Нанкин. Япония планирует захватить город Сюйчжоу, тем самым добиться полной оккупации Восточного Китая. Под давлением японских войск, китайские дивизии концентрируются вокруг Сюйчжоу. Генерал Ли Цзунжэнь руководит операцией, в ходе которой китайские войска поймали в ловушку японскую армию. Японские захватчики направляются в провинцию Шаньдун и оккупируют город Цзинань. После этого японское подразделение направляется к городу Линьи, убивая местное население. Однако, уже в первом Тайэрчжуанском сражении китайские войска одерживают победу над двумя японскими дивизиями. А еще позже в ходе четырехдневного сражения китайские части разбивают японские войска, выдворив из города Тайэрчжуан.
Страна Китай
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 1 января 1986
Дата выхода
1 января 1986 Китай
Производство Guangxi Film Studio
Другие названия
Xue zhan Taierzhuang, The Bloody Battle of Taierzhuang
Режиссер
Ян Гуанъюань
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 12 голосов
7.2 IMDb
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