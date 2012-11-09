Линкольн, 2013

Драматическое кинополотно Стивена Спилберга о шестнадцатом и самом уважаемом президенте США в один из самых значимых моментов его жизни: за несколько коротких месяцев Аврааму Линкольну предстоит не только завершить Гражданскую войну, но и провести Тринадцатую поправку к Конституции, запрещающую рабство.
Биографии великих людей определяются великими свершениями. Президент Линкольн вынужден преодолевать сильное сопротивление и решительное противодействие своих многочисленных противников, но именно в самый драматический момент своей жизни ему удается достичь двух исторически важных целей: завершения Гражданской войны и внесения в Конституцию 13-й поправки, известной как «Прокламация об освобождении».
История знает много государственных деятелей, ставших жертвой проводимой ими политики, жертвой власти. Одним… Читать дальше…