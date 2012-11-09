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Линкольн Линкольн
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Lincoln

Линкольн, 2013

2013 / США / Индия
6.7 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Драматическое кинополотно Стивена Спилберга о шестнадцатом и самом уважаемом президенте США в один из самых значимых моментов его жизни: за несколько коротких месяцев Аврааму Линкольну предстоит не только завершить Гражданскую войну, но и провести Тринадцатую поправку к Конституции, запрещающую рабство.

  • В основу сценария Тони Кушнера легла отмеченная Бараком Обамой книга "Команда соперников” Дорис Кернс Гудвин (2005). Первоначальный сценарий насчитывал 550 страниц, из которых только 80 были взяты Спилбергом в работу.
  • Хэл Холбрук (Фрэнсис Престон Блэр) трижды за свою карьеру играл Линкольна – в мини-сериале "Линкольн" (1974), мини-сериале, "Север и Юг" (1985) и скетче на шоу Эда Салливана.
  • В целом, работа над проектом растянулась более чем на 10 лет. В 2005 году на роль Линкольна был утвержден Лиам Нисон, но в июне 2010 года актер покинул проект, заявив, что он слишком стар для данной роли. Сыгравший в итоге Линкольна Дэниэл Дэй-Льюис всего на пять лет младше Нисона.
  • Дэниел Дэй-Льюис заявил, что если он выиграет своего третьего “Оскара” за роль Линкольна, то уйдет из кинематографа на пять лет. Его первым фильмом после получения награды за “Линкольна” стала “Призрачная нить”, которая действительно снималась спустя пять лет после фильма Спилберга.

Биографии великих людей определяются великими свершениями. Президент Линкольн вынужден преодолевать сильное сопротивление и решительное противодействие своих многочисленных противников, но именно в самый драматический момент своей жизни ему удается достичь двух исторически важных целей: завершения Гражданской войны и внесения в Конституцию 13-й поправки, известной как «Прокламация об освобождении».

6.7 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 24 января 2013
Премьера в мире 9 ноября 2012
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
В ролях
Дэниел Дэй-Льюис
Дэниел Дэй-Льюис
Салли Филд
Салли Филд
Джозеф Гордон-Левитт
Джозеф Гордон-Левитт
Томми Ли Джонс
Томми Ли Джонс
Джеки Эрл Хэйли
Джеки Эрл Хэйли
Все актеры и съемочная группа
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Оскар Лучшая мужская роль
Золотой глобус Лучшая мужская роль (драма)
Оскар Лучшая работа художника-постановщика
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Линкольн
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В США уже избрали на второй срок чернокожего президента, уже быть черным скоро будет гораздо почетнее, нежели быть белым (согласитесь, изрядный прогресс со времен «Амистада»), а Спилберг все еще доказывает, что неграм необходимо дать гражданские права. То есть делает он это, разумеется, внутри прошедшего времени, но делает столь патетически, что человек неосведомленный мог бы подумать, будто рабство и угнетение процветают в Соединенных Штатах до сих пор, ничуть не изменившись за…
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kofyrin 2 апреля 2015, 12:51
ЛИНКОЛЬН – ПРЕЗИДЕНТ ЖЕРТВА ВЛАСТИ



История знает много государственных деятелей, ставших жертвой проводимой ими политики, жертвой власти. Одним… Читать дальше…
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 15/01/2013 - 21:59:05):Мне кажется поощрять интеллектуальное воровство не правильно. Ведь суть нашего народного… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Стивен Спилберг планирует снять сериал Режиссер признался, что ранее уже был близок к тому, чтобы запустить собственное шоу.
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18 января 2023 17:00
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