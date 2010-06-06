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День зверя
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Den zverya

День зверя, 2010

2010 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

Действие фильма развивается в последние дни Великой Отечественной войны. Гитлеровцы отступают из оккупированных городов с боями, и в одном из них теряется юноша-снайпер из гитлерюгенда. Уходить ему некуда, и ничего не остается, кроме как скрываться в городе. Он прячется в полуразрушенном доме и пытается выжить, не выдав себя.

Из окна он следит за тем, как в послевоенный город возвращаются его жители, и даже начинает жить их жизнью – радоваться событиям, которые в ней происходят. В один из дней в дом по соседству с тем, в котором прячется снайпер, из эвакуации возвращается еврейская семья: дед-инвалид, мать и пятнадцатилетняя девочка. Через оптический прицел юноша следит за их жизнью, и в определенный момент понимает, что влюбился в свою ровесницу-еврейку.

5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Год выпуска 2010
Премьера в России 6 июня 2010
Премьера в мире 6 июня 2010
Возраст 12+
Постер фильма День зверя 1 постер
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