5.7
5 дней в августе - трейлер
Киноафиша Фильмы 5 дней в августе
5.7

5 дней в августе

, 2011
5 Days of August
США / драма, военный / 18+
О фильме

Американские журналист и оператор оказываются в центре российско-грузинского конфликта.

В ролях

Руперт Френд
Руперт Френд
Вэл Килмер
Вэл Килмер
Энди Гарсия
Энди Гарсия
Дин Кэйн
Дин Кэйн
Эммануэль Шрики
Эммануэль Шрики
Ричард Койл
Ричард Койл
Режиссер Ренни Харлин
Сценарист Микко Аланне, David Battle
Композитор Тревор Рэбин
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 14 апреля 2011
Дата выхода
3 ноября 2013 Россия 18+
8 июля 2011 Австралия
28 марта 2012 Аргентина
18 августа 2011 Бразилия
13 июня 2011 Великобритания
18 августа 2011 Германия
6 июня 2011 Грузия
14 апреля 2011 Испания
14 апреля 2011 Казахстан
26 августа 2011 Канада
8 декабря 2011 Кувейт
27 апреля 2012 Польша
18 августа 2011 США
1 марта 2012 Сингапур
14 апреля 2011 Украина
20 января 2012 Финляндия
1 сентября 2011 Франция
7 марта 2012 Швеция
30 декабря 2011 Эстония
1 октября 2011 Япония
MPAA R
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $316 944
Производство Rex Media, Georgia International Films, Midnight Sun Pictures
Другие названия
5 Days of War, 5 Días de Guerra, City on Fire, 5 Days, 5 Days of August, 5 Dias de Guerra, 5 dni wojny, 5 meres polemou, 5 nap háború, 5 zile de razboi, 5 днeй в августе, 5デイズ, État de Guerre, Five Days of War, Georgia, Red August, Sakartvelo, Untitled Renny Harlin/Georgia-Russia War Project, Viiden päivän sota, 五日戰爭

5.7
5.6 IMDb
В мае — мощнейшее средство против клещей: 5 капель на одежду, и хоть ложись в траву, паразит не пристанет
От этого десерта терял голову сам Иван Грозный: смешайте 2 ингредиента, чтобы закатить царский пир у себя дома
Забудьте о шашлыках в выходные: Россию засыплет снегом уже к четвергу – и к майским лучше не станет
От этого детектива НТВ «ждали чернухи», а оказался «весьма неплохой сериал»: от создателей «Невского» и с оценкой 8.6
«Просто бессмысленный» сериал стал №1 у россиян: обогнал даже «Пацанов» – но на RT всего 41% «свежести»
48 млн зрителей за 28 дней: вы могли пропустить самый популярный сериал Netflix 2020 года «Рэтчед» — 8 серий пролетят как один миг
«В бой идут одни старики» — фильм, который пересматривают не только к 9 мая: вот какую неточность с наградой Маэстро заметили ветераны
Надеялись, что не заметим: один и тот же киноляп перекочевал из «Места встречи»… в «Мастера и Маргариту»
Такого Сашу Белого никто бы не пожалел: как сложилась жизнь героя Безрукова из «Бригады» на самом деле
Военный сериал со звездой НТВ пробился в топ-250 лучших — и неспроста: «напомнило старые советские фильмы»
Иностранцы посмотрели «Слово пацана» и их реакция удивляет: сравнили сериал с «Братом», но нашли и минусы — вот какие
