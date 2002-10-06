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Постер фильма На страже смерти
Постер фильма На страже смерти
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 5.9
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2 постера
Киноафиша Фильмы На страже смерти

На страже смерти

Deathwatch 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Добро пожаловать в ад, рядовой Шекспир.

1917 год. На западном фронте без перемен. Миллионы солдат немецкой и союзных армий "захлебываются в крови" на изрытых воронками равнинах северной Европы, превращенных в гигантскую общую могилу. После жестокого боя 16-летний рядовой британской армии Чарли Шекспир и несколько его товарищей заблудились в густом тумане и оказались в тылу врага. Их единственное убежище — заброшенные подземные ходы. Но это еще не самое страшное. Одного за другим британцев охватывают приступы безумия. Им кажется, что в подземных лабиринтах прячется невидимый враг. И этот враг намного опасней, чем солдаты противника...

Страна Германия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в мире 6 октября 2002
Дата выхода
6 декабря 2002 Великобритания
7 января 2003 Германия
6 октября 2002 США
8 января 2003 Франция
MPAA R
Сборы в мире $2 270 658
Производство ApolloMedia Distribution, Bavaria Film, F.A.M.E. Film & Music Entertainment AG
Другие названия
Deathwatch, La sombra del mal, La tranchée, A végzet őrei, Death Front, Deathwatch - frontul morţii, Deathwatch - La trincea del male, Deathwatch - tranşea morţii, Dolina cieni, Guerreiros do Inferno, Mrtvá hlídka, Mrtva straza, No Man's Land, O Olhar da Morte, To katafygio tou ehthrou, Untitled Great War Project, Untitled WWI Trench Horror, Το καταφύγιο του εχθρού, На страже смерти, デス・フロント, 勾魂戰地
Режиссер
М. Дж. Бассетт
М. Дж. Бассетт
В ролях
Руадри Конрой
Лоуренс Фокс
Джейми Белл
Джейми Белл
Дин Леннокс Келли
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
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