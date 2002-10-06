1917 год. На западном фронте без перемен. Миллионы солдат немецкой и союзных армий "захлебываются в крови" на изрытых воронками равнинах северной Европы, превращенных в гигантскую общую могилу. После жестокого боя 16-летний рядовой британской армии Чарли Шекспир и несколько его товарищей заблудились в густом тумане и оказались в тылу врага. Их единственное убежище — заброшенные подземные ходы. Но это еще не самое страшное. Одного за другим британцев охватывают приступы безумия. Им кажется, что в подземных лабиринтах прячется невидимый враг. И этот враг намного опасней, чем солдаты противника...
|6 декабря 2002
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