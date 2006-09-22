Действие разворачивается в 1916 году. Группа молодых неопытных летчиков-добровольцев из США прибывает во Францию, чтобы вступить в элитное подразделение «Лафайет» и сражаться с Германией на стороне Антанты.
История легендарной американской эскадрильи «Лафайет» времен Первой мировой войны. Молодые американцы, еще совсем юнцы, с энтузиазмом смотрят в будущее. Они только что закончили летные курсы и направляются во Францию. Намереваясь немного отдохнуть, ребята попадают в настоящий ад, который называется война. Теперь новоявленным летчикам придется показать все то, чему их научили в летной школе. Плечом к плечу, крыло к крылу – об этих ребятах из эскадрильи «Лафайет» будут говорить как о героях Первой мировой.
|26 октября 2006
|Россия
|Двадцатый Век Фокс
|16+
|26 октября 2006
|Беларусь
|2 ноября 2006
|Бразилия
|1 июня 2007
|Великобритания
|29 июня 2007
|Германия
|29 июня 2007
|Италия
|26 октября 2006
|Казахстан
|22 сентября 2006
|Канада
|14A
|29 сентября 2006
|Литва
|22 сентября 2006
|США
|26 октября 2006
|Украина
|30 августа 2007
|Южная Корея
|15
Не, ну разве на такие фильмы надо ходить, чтобы увидеть какой-нибудь суперсюжет? Не так уж много… Читать дальше…