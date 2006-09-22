История легендарной американской эскадрильи «Лафайет» времен Первой мировой войны. Молодые американцы, еще совсем юнцы, с энтузиазмом смотрят в будущее. Они только что закончили летные курсы и направляются во Францию. Намереваясь немного отдохнуть, ребята попадают в настоящий ад, который называется война. Теперь новоявленным летчикам придется показать все то, чему их научили в летной школе. Плечом к плечу, крыло к крылу – об этих ребятах из эскадрильи «Лафайет» будут говорить как о героях Первой мировой.