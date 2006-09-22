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Постер фильма Эскадрилья "Лафайет"
7.1
Эскадрилья "Лафайет" - Трейлер
Киноафиша Фильмы Эскадрилья "Лафайет"
7.1

Эскадрилья "Лафайет"

, 2006
Flyboys
США, Франция / боевик, военный, приключения, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Эскадрилья "Лафайет"
7.1
Эскадрилья "Лафайет" - Трейлер
Эскадрилья "Лафайет"  Трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Действие разворачивается в 1916 году. Группа молодых неопытных летчиков-добровольцев из США прибывает во Францию, чтобы вступить в элитное подразделение «Лафайет» и сражаться с Германией на стороне Антанты.

  • Талисман исторической эскадрильи «Лафайет» – двое львят по кличке Виски и Содовая.
  • Для того чтобы подготовиться к съемкам в фильме, Джеймс Франко (Блейн Роулингс) прошел летную подготовку и получил лицензию пилота.
  • Прототипом Юджина Скиннера, которого сыграл Абдул Салис, стал пилот эскадрильи Эжен Бюллар, который так же, как и герой фильма, был сыном раба. После драки с французским офицером Бюллара исключили из подразделения «Лафайет» и перевели в пехоту.
  • Прототип Блейна Роулингса – американский пилот Фрэнк Люк-младший, первый летчик, получивший Медаль Почета. Его имя также носит одна из авиабаз в Аризоне – Luke Air Force Base.
  • Ни одна из крупных киностудий не захотела встать у руля проекта, поэтому создателям фильма и инвесторам пришлось вложить в производство более 60 000 000 из собственных средств.
  • Режиссер фильма Тони Билл сам является летчиком и горячим поклонником авиации.
  • Изначально кинематографисты планировали задействовать в съемках более легкие копии самолетов времен Первой мировой войны. После аварии от этой идеи пришлось отказаться.

История легендарной американской эскадрильи «Лафайет» времен Первой мировой войны. Молодые американцы, еще совсем юнцы, с энтузиазмом смотрят в будущее. Они только что закончили летные курсы и направляются во Францию. Намереваясь немного отдохнуть, ребята попадают в настоящий ад, который называется война. Теперь новоявленным летчикам придется показать все то, чему их научили в летной школе. Плечом к плечу, крыло к крылу – об этих ребятах из эскадрильи «Лафайет» будут говорить как о героях Первой мировой.

В ролях

Джеймс Франко
Джеймс Франко
Blaine Rawlings
Жан Рено
Жан Рено
Capt. Thenault
Мартин Хендерсон
Мартин Хендерсон
Тайлер Лабин
Тайлер Лабин
Дженнифер Декер
Дженнифер Декер
Lucienne
Scott Hazell
Cinema Usher
Мэк МакДоналд
Sheriff Detweiller
Филип Уинчестер
Филип Уинчестер
William Jensen
Тодд Бойс
Mr. Jensen
Karen Ford
Mrs. Jensen
Рут Брэдли
Рут Брэдли
Laura
Abdul Salis
Eugene Skinner
Режиссер Тони Билл
Сценарист Blake T. Evans, Дэвид С. Уорд, Phil Sears
Композитор Тревор Рэбин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Франция
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 22 сентября 2006
Дата выхода
26 октября 2006 Россия Двадцатый Век Фокс 16+
26 октября 2006 Беларусь
2 ноября 2006 Бразилия
1 июня 2007 Великобритания
29 июня 2007 Германия
29 июня 2007 Италия
26 октября 2006 Казахстан
22 сентября 2006 Канада 14A
29 сентября 2006 Литва
22 сентября 2006 США
26 октября 2006 Украина
30 августа 2007 Южная Корея 15
MPAA PG-13
Бюджет $60 000 000
Сборы в мире $17 858 059
Производство Electric Entertainment, Skydance Media, Ingenious Film Partners
Другие названия
Flyboys, Caballeros del Aire, Flyboys: Héroes del aire, Heroji neba, Égi lovagok, Escadrila Lafayette, Fly Boys, Flyboys - Bohaterska eskadra, Flyboys - Égi lovagok, Flyboys - Helden der Lüfte, Flyboys - Nascidos para Voar, Flyboys: Herois de l'aire, Flyboys: Lentäjä-ässät, Flyboys: Rytieri nebies, Giovani aquile, Kahraman pilotlar, L'escadrille Lafayette, Lidotāji, Õhuässad, Peligro en el aire, Phi Đội Cảm Tử, Pirmoji eskadrile, Rytíři nebes, Vrazja eskadrilja, Ескадрилата, Ескадрилья Лафайєт, Эскадрилья «Лафайет», フライボーイズ, 空戰英豪, Sky Busters - Die Himmelsstürmer, פרחי טייס

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
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Обновлено 15 марта 2021

Трейлеры фильма

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Эскадрилья "Лафайет" - Трейлер
Эскадрилья "Лафайет" Трейлер
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саундтрек фильма Эскадрилья "Лафайет"

Наша рецензия

Война может быть изображена в виде патетического воспитательного подвига, или в виде работы (как в «Железном кресте» Сэма Пекинпа), или медитации (как в «Тонкой красной линии» Терренса Малика), или подвига, переворачивающего человеческую природу, заставляя ее либо преобразиться светом, либо окончательно повредиться, или же в виде растворения в той неподвластной искусству реальности, которая вообще выводит рассказ за пределы художественного кинематографа. Последний случай ярче всего запечатлен в…

Отзывы о фильме

Thorn 2 апреля 2015, 12:51
Что ж, фильм неплохой, эпический. Конечно, без негра не обошлось . Есть некоторые забавные моменты, типа когда главный герой целится из револьвера в… Читать дальше…
Thorn 2 апреля 2015, 12:51
Сюжет затрепанный и очень наивный, для школьников.
Не, ну разве на такие фильмы надо ходить, чтобы увидеть какой-нибудь суперсюжет? Не так уж много… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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