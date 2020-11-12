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В городке под названием Прчево, что в переводе с черногорского означает «край света», организовывается группа для проведения референдума за независимость. Крестьяне, живущие на «краю света», похищают американского гражданина, имеющего предков из Черногории, чтобы сделать из него «своего парня» и бороться за независимость Черногории. Тем временем Америка ищет своего гражданина с помощью войск НАТО. Организуется десант на Прчево…