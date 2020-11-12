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Киноафиша Фильмы Десант на Прчево

Десант на Прчево

, 2008
Invasion to Prchevo
Черногория / военный / 18+

О фильме

В городке под названием Прчево, что в переводе с черногорского означает «край света», организовывается группа для проведения референдума за независимость. Крестьяне, живущие на «краю света», похищают американского гражданина, имеющего предков из Черногории, чтобы сделать из него «своего парня» и бороться за независимость Черногории. Тем временем Америка ищет своего гражданина с помощью войск НАТО. Организуется десант на Прчево…

Режиссер Драшко Джурович
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Черногория
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008

Рейтинг фильма

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Обновлено 12 ноября 2020

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