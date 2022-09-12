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Постер фильма На Западном фронте без перемен
7.8
На Западном фронте без перемен - Трейлер
Киноафиша Фильмы На Западном фронте без перемен
7.8

На Западном фронте без перемен

, 2022
Im Westen nichts Neues
Германия, США / боевик, драма, военный / 18+
Трейлеры
Постер фильма На Западном фронте без перемен
7.8
На Западном фронте без перемен - Трейлер
На Западном фронте без перемен  Трейлер

О фильме

Экранизация романа Эриха Марии Ремарка. История рассказывает о группе молодых людей, которые были выброшены из своей привычной жизни и брошены в кровавую реальность войны. Однажды они были просто молодыми людьми, пытающимися обрести свое место в мире и мечтающими о будущем, но сейчас они - всего лишь "пушечное мясо", учащееся выживать и поддерживать свое человеческое достоинство в окружении разрушений и смерти.

В ролях

Даниэль Брюль
Даниэль Брюль
Маттиас Эрцбергер
Альбрехт Шух
Альбрехт Шух
Станислав Катцинский
Себастьян Хюльк
Себастьян Хюльк
Девид Штрисов
Генерал Фридрихс
Люк Фейт
Феликс Каммерер
Пауль Боймер
Аарон Хилмер
Альберт Кропп
Moritz Klaus
Franz Müller
Адриан Грюневальд
Ludwig Behm
Эдин Хазанович
Тяден Стакфлит
Тибо де Монталембер
Тибо де Монталембер
Генерал Фердинанд Фош
Андреас Делер
Leutnant Hoppe
Режиссер Эдвард Бергер
Сценарист Эдвард Бергер, Лесли Патерсон, Йен Стокелл, Эрих Мария Ремарк
Композитор Volker Bertelmann
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / США
Продолжительность 2 часа 27 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 28 октября 2022
Премьера в мире 12 сентября 2022
Дата выхода
13 октября 2022 Австралия
29 сентября 2022 Германия
28 октября 2022 Греция
12 октября 2022 Швейцария
MPAA R
Производство Amusement Park Films, Gunpowder Films, Sliding Down Rainbows Entertainment
Другие названия
Im Westen nichts Neues, All Quiet on the Western Front, Sin novedad en el frente, À l'Ouest, rien de nouveau, На Западном фронте без перемен, À l'ouest rien de nouveau, A Oeste Nada de Novo, Ba'Ma'arav Eyn Kol Khadash, Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, G'arbiy frontda o'zgarish yo'q, Intet nyt fra vestfronten, Intet nytt fra vestfronten, Läänerindel muutuseta, Länsirintamalta ei mitään uutta, Na Zachodzie bez zmian, Na západe nič nové, Na západní frontě klid, Na zapadu ništa novo, Nada de Novo no Front, Niente di nuovo sul fronte occidentale, Nimic nou pe frontul de vest, Nyugaton a helyzet változatlan, På västfronten intet nytt, Phía Tây Không Có Gì Lạ, Qərb cəbhəsində yenilik yoxdur, Res de nou a l'oest, Vakarų fronte nieko naujo, Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο, Батыс майданда өзгеріс жоқ, На Западния фронт нищо ново, На западу ништа ново, На Західному фронті без змін, كل شيء هادئ في الميدان الغربي, 서부 전선 이상 없다, 新西线无战事, 西线无战事, 西線無戰事, 西部戦線異状なし, Qərb Cəbhəsində Yeni Bir Şey Yoxdur, แนวรบด้านตะวันตก เหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง, A l'Ouest, rien de nouveau, במערב אין כל חדש, كل شيء هادئ على الجبهة الغربية, Sense novetat en el front, 서부전선 이상 없다

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 16 голосов
7.8 IMDb
Обновлено 8 декабря 2023

Трейлеры фильма

Все трейлеры
На Западном фронте без перемен - Трейлер
На Западном фронте без перемен Трейлер
На Западном фронте без перемен - Тизер
На Западном фронте без перемен Тизер
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