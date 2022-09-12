Экранизация романа Эриха Марии Ремарка. История рассказывает о группе молодых людей, которые были выброшены из своей привычной жизни и брошены в кровавую реальность войны. Однажды они были просто молодыми людьми, пытающимися обрести свое место в мире и мечтающими о будущем, но сейчас они - всего лишь "пушечное мясо", учащееся выживать и поддерживать свое человеческое достоинство в окружении разрушений и смерти.
ПроизводствоAmusement Park Films, Gunpowder Films, Sliding Down Rainbows Entertainment
Другие названия
Im Westen nichts Neues, All Quiet on the Western Front, Sin novedad en el frente, À l'Ouest, rien de nouveau, На Западном фронте без перемен, À l'ouest rien de nouveau, A Oeste Nada de Novo, Ba'Ma'arav Eyn Kol Khadash, Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, G'arbiy frontda o'zgarish yo'q, Intet nyt fra vestfronten, Intet nytt fra vestfronten, Läänerindel muutuseta, Länsirintamalta ei mitään uutta, Na Zachodzie bez zmian, Na západe nič nové, Na západní frontě klid, Na zapadu ništa novo, Nada de Novo no Front, Niente di nuovo sul fronte occidentale, Nimic nou pe frontul de vest, Nyugaton a helyzet változatlan, På västfronten intet nytt, Phía Tây Không Có Gì Lạ, Qərb cəbhəsində yenilik yoxdur, Res de nou a l'oest, Vakarų fronte nieko naujo, Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο, Батыс майданда өзгеріс жоқ, На Западния фронт нищо ново, На западу ништа ново, На Західному фронті без змін, كل شيء هادئ في الميدان الغربي, 서부 전선 이상 없다, 新西线无战事, 西线无战事, 西線無戰事, 西部戦線異状なし, Qərb Cəbhəsində Yeni Bir Şey Yoxdur, แนวรบด้านตะวันตก เหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง, A l'Ouest, rien de nouveau, במערב אין כל חדש, كل شيء هادئ على الجبهة الغربية, Sense novetat en el front, 서부전선 이상 없다