Жарким летом молодой человек Томаш Сынек собирается уехать на сезонный сбор клубники в Англию, чтобы затем остаться там навсегда. В семье не одобряют его намерений и, провожая в дорогу, родители ведут с Томашем долгие и утомительные идеологические споры, до которых Томашу нет никакого дела. Сегодня он проведет веселую прощальную ночь со своей Таней и лучшими друзьями, а завтра его здесь уже не будет. Но утро следующего дня оказывается не похожим на другие. Томаш торопится на вокзал, но улицы Праги безлюдны и поезда не ходят. Он пока не знает, что этот самый день, 21 августа 1968 года, коренным образом изменит судьбы тысячи людей — его, Томаша, Тани, молодого русского солдата Лебедева, множества незнакомых ему чехов и тех советских солдат, которые отнюдь не по своей воле оказались на территории Чехословакии.

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