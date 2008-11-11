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4.7
Киноафиша Фильмы Английская клубника
4.7

Английская клубника

, 2008
Anglicke jahody / English Strawberries
Чехия, Словакия, Украина / драма, мелодрама, военный / 18+
4.7

О фильме

Жарким летом молодой человек Томаш Сынек собирается уехать на сезонный сбор клубники в Англию, чтобы затем остаться там навсегда. В семье не одобряют его намерений и, провожая в дорогу, родители ведут с Томашем долгие и утомительные идеологические споры, до которых Томашу нет никакого дела. Сегодня он проведет веселую прощальную ночь со своей Таней и лучшими друзьями, а завтра его здесь уже не будет. Но утро следующего дня оказывается не похожим на другие. Томаш торопится на вокзал, но улицы Праги безлюдны и поезда не ходят. Он пока не знает, что этот самый день, 21 августа 1968 года, коренным образом изменит судьбы тысячи людей — его, Томаша, Тани, молодого русского солдата Лебедева, множества незнакомых ему чехов и тех советских солдат, которые отнюдь не по своей воле оказались на территории Чехословакии.

В ролях

Иван Луптак
Tomás
Мари Стипкова
Tána
Алексей Бардуков
Алексей Бардуков
Lebedev
Павла Томицова
Mother
Виктор Прейсс
Father
Нина Дивискова
Granny
Владимир Скультети
Милослав Мейзлик
Vrána
Richard Zevel
Ivan
Нэла Боудова
Hostess
Alexander Minajev
Lieutenant
Режиссер Владимир Дрга
Сценарист Martin Safránek
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия / Словакия / Украина
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 11 ноября 2008
Дата выхода
11 ноября 2008 Чехия
Сборы в мире $149 941
Производство First Film, Ceská Televize, Ateliéry Bonton Zlín
Другие названия
Anglické jahody, English Strawberries, Английская клубника

Рейтинг фильма

4.7
Оцените 13 голосов
4.8 IMDb

Отзывы о фильме

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