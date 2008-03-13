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Война по принуждению Война по принуждению
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Война по принуждению, 2008

2008 / США
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Герой иракской войны сержант Брэндон Кинг, отдав долг родине сполна, возвращается домой, в маленький техасский городок. На гражданке Брэндон попытается вернуться в русло той жизни, которой он жил до войны, однако ему не дадут такой возможности: дядя Сэм вновь призовёт героя под свои знамена — в тот же самый Ирак. Вот только на этот раз Брэндон явно не горит желанием браться за оружие. Очередной крутой поворот судьбы станет для Кинга испытанием веры в семейные узы, прочность дружбы, силу любви, честь и достоинство — наконец, в то, что люди, руководящие его страной, поступают так, как и следует поступать…

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 13 марта 2008
Премьера в мире 13 марта 2008
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Кимберли Пирс
Кимберли Пирс
В ролях
Райан Филипп
Райан Филипп
Джозеф Гордон-Левитт
Джозеф Гордон-Левитт
Роб Браун
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум
Тимоти Олифант
Тимоти Олифант
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Война по принуждению 3 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
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