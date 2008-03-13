Война по принуждению, 2008

Герой иракской войны сержант Брэндон Кинг, отдав долг родине сполна, возвращается домой, в маленький техасский городок. На гражданке Брэндон попытается вернуться в русло той жизни, которой он жил до войны, однако ему не дадут такой возможности: дядя Сэм вновь призовёт героя под свои знамена — в тот же самый Ирак. Вот только на этот раз Брэндон явно не горит желанием браться за оружие. Очередной крутой поворот судьбы станет для Кинга испытанием веры в семейные узы, прочность дружбы, силу любви, честь и достоинство — наконец, в то, что люди, руководящие его страной, поступают так, как и следует поступать…