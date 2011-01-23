Отзывы о фильме
В 2009 году отряд морской пехоты США штурмовал базу талибов на юге Афганистана. Едва высадившись с вертолетов, десантники оказались под перекрестным огнем. Вместе с ротой «Эхо» идет оператор Дэнфанг Деннис, его камера фиксирует реалии боя, у него на глазах получает ранение 25-летний сержант Нейтен Харрис. Документальный фильм, начавшийся как эпический рассказ о военных буднях, оказывается историей «личного апокалипсиса» человека, пытающегося справиться с болью — физической и психологической, и, вернувшись к прежней жизни, снова стать тем самым человеком, каким был до войны.
|22 июля 2011
|Россия
|16+
|12 октября 2011
|Великобритания
|22 июля 2011
|Казахстан
|4 октября 2011
|США
|22 июля 2011
|Украина
|21 декабря 2011
|Франция