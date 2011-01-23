Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма В ад и обратно
Постер фильма В ад и обратно
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы В ад и обратно

В ад и обратно

Hell and Back Again 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В 2009 году отряд морской пехоты США штурмовал базу талибов на юге Афганистана. Едва высадившись с вертолетов, десантники оказались под перекрестным огнем. Вместе с ротой «Эхо» идет оператор Дэнфанг Деннис, его камера фиксирует реалии боя, у него на глазах получает ранение 25-летний сержант Нейтен Харрис. Документальный фильм, начавшийся как эпический рассказ о военных буднях, оказывается историей «личного апокалипсиса» человека, пытающегося справиться с болью — физической и психологической, и, вернувшись к прежней жизни, снова стать тем самым человеком, каким был до войны.

Страна США / Великобритания / Афганистан
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 23 января 2011
Дата выхода
22 июля 2011 Россия 16+
12 октября 2011 Великобритания
22 июля 2011 Казахстан
4 октября 2011 США
22 июля 2011 Украина
21 декабря 2011 Франция
Сборы в мире $40 949
Производство Doc Society, Roast Beef Productions, Sabotage Films Vienna
Другие названия
Hell and Back Again, A pokol mélyéröl, Helvetet tur och retur, Ida y vuelta al infierno, Piekło powraca, Põrgusse ja tagasi, В ад и обратно, ヘル・アンド・バック・アゲイン, 戰地迴聲
Режиссер
Данфунг Деннис
В ролях
Данфунг Деннис
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на В ад и обратно
Если дерево упадет 7.6
Если дерево упадет (2011)
Путь домой 7.4
Путь домой (2010)
Вальс с Баширом 7.6
Вальс с Баширом (2008)
Такси на темную сторону 7.4
Такси на темную сторону (2007)
Фильм находится в подборках
Фильмы про Афганистан Фильмы про Афганистан

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Nathan Harris Если я сделаю всё правильно, и все мои люди сделают всё правильно, я всё равно могу умереть. Так что остаётся только смириться с этим.
Слушать
саундтрек фильма В ад и обратно
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Включила самый провальный ремейк Disney «Белоснежку» с 1,7 на IMDb — и не поняла хейта: вы что от сказки вообще ожидали? С ума сошли?
Если понравился «Оппенгеймер», посмотрите 8-серийную драму о создании советского ядерного оружия: одна из последних ролей Евгении Брик
Лучшие экранизации «Грозового перевала»: у первого фильма в списке есть премия «Оскар», но люди обожают №4
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше