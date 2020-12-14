Битва на Шельде, 2020

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Отзывы о фильме Обсудить в чате Наша рецензия Осень 1944-го, через несколько месяцев закончится Вторая мировая война. Но жителям острова Валхерен (Нидерланды) придется пережить еще немало испытаний. Эту стратегически важную для дальнейшего наступления территорию пытаются занять силы Союзников. Однако немецкая армия не собирается так просто отдавать им этот клочок земли вместе с местным населением. Фашисты, предчувствующие скорое поражение, все-таки удерживают позиции, несмотря на различные попытки английских и канадских сил прорвать их… Читать