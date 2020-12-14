Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Битва на Шельде Битва на Шельде
Киноафиша Фильмы Битва на Шельде
De slag om de Schelde

Битва на Шельде, 2020

2020 / Нидерланды / Литва / Бельгия
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 15 октября 2021
Премьера в мире 14 декабря 2020
Возраст 18+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Маттейс ван-Хэйнинген мл
В ролях
Хайс Блом
Хайс Блом
Ян Бейвут
Ян Бейвут
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Битва на Шельде 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Осень 1944-го, через несколько месяцев закончится Вторая мировая война. Но жителям острова Валхерен (Нидерланды) придется пережить еще немало испытаний. Эту стратегически важную для дальнейшего наступления территорию пытаются занять силы Союзников. Однако немецкая армия не собирается так просто отдавать им этот клочок земли вместе с местным населением. Фашисты, предчувствующие скорое поражение, все-таки удерживают позиции, несмотря на различные попытки английских и канадских сил прорвать их…
Читать
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Приложение киноафиши