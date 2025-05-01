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Постер фильма Алдан
Постер фильма Алдан
Рейтинги
5.7 Рейтинг IMDb: 3.2
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2 постера
Билеты от 750 ₽
Пойду 36
Не пойду 5
Киноафиша Фильмы Алдан

Алдан

Программист из Якутии отправляется на войну, чтобы отомстить за смерть дочери и вновь обрести смысл жизни Aldan 16+
Билеты от 750 ₽
Пойду 36
Не пойду 5

О фильме

Дочь якутского программиста Спиридона Дьяконова погибает в жестоком теракте. Герой в поисках справедливости отправляется в зону специальной военной операции и поступает добровольцем в Запорожский батальон. Спиридон получает позывной "Алдан" находит новую цель в жизни - найти убийц дочери и защищать жизни других. Это история о боли, мужестве и искуплении на фоне реальных событий. Впереди – опасный путь, полный испытаний, которые не только закалят его характер, но и откроют в нем силу, о которой «Алдан» не подозревал...

Алдан - трейлер
Алдан  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 1 мая 2025
Дата выхода
1 мая 2025 Россия
Сборы в мире $165 607
Производство 20th Avgust Film Company, Сенцов Групп
Другие названия
Aldan, Call Sign: Aldan, Code Name: Aldan, Алдан
Режиссер
Дмитрий Кольцов
В ролях
Лоуис Пьер Бруно
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Илья Яковлев
Джефф Монсон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 16 голосов
3.2 IMDb
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
19:30 от 750 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Weteran Mc 8 мая 2025, 02:41
Сегодня посмотрел эксклюзивную премьеру отечественной военной драмы, снятую по реальным событиям и посвящённую СВО - «Алдан», выход которой я так… Читать дальше…
Слава Крулатов 10 мая 2025, 08:31
На днях сходили в кино на «Алдан» и было круто. Меня больше всего порадовали боевые сцены. Для кинопросмотра самое то, что надо. Даже про ту самую… Читать дальше…
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Новости о фильме
В прокат вышел военный фильм «Алдан»
В прокат вышел военный фильм «Алдан» В актерский состав вошли Дмитрий Дюжев и Иван Охлобыстин.
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8 мая 2025 13:19
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«Алдан» в кинотеатрах

чт 25
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
19:30 от 750 ₽
Полное расписание и билеты
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