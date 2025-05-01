Дочь якутского программиста Спиридона Дьяконова погибает в жестоком теракте. Герой в поисках справедливости отправляется в зону специальной военной операции и поступает добровольцем в Запорожский батальон. Спиридон получает позывной "Алдан" находит новую цель в жизни - найти убийц дочери и защищать жизни других. Это история о боли, мужестве и искуплении на фоне реальных событий. Впереди – опасный путь, полный испытаний, которые не только закалят его характер, но и откроют в нем силу, о которой «Алдан» не подозревал...
|1 мая 2025
|Россия