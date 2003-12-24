Холодная гора, 2003

20 мая 1861 года Северная Каролина выходит из Союза конфедерации, и молодые люди из городка Холодная Гора записываются в армию. Среди них Инман, плотник, который влюбляется в Аду Монро, дочь проповедника, которая приехала из Чарльстона, чтобы заботиться о своем больном отце. Их отношения прерывает война, но они впервые целуются в день, когда Инман уходит в армию. Ада обещает Инману, что дождется его. Три года спустя раненый Инман решает дезертировать, чтобы вернуться к Аде. Путь к Холодной Горе займет у героя долгие годы, но настоящей любви не страшны ни время, ни расстояние. Ведомые своими чувствами, они намерены встретится любой ценой.