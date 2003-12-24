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Холодная гора Холодная гора
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Cold Mountain

Холодная гора, 2003

2003 / США
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

20 мая 1861 года Северная Каролина выходит из Союза конфедерации, и молодые люди из городка Холодная Гора записываются в армию. Среди них Инман, плотник, который влюбляется в Аду Монро, дочь проповедника, которая приехала из Чарльстона, чтобы заботиться о своем больном отце. Их отношения прерывает война, но они впервые целуются в день, когда Инман уходит в армию. Ада обещает Инману, что дождется его. Три года спустя раненый Инман решает дезертировать, чтобы вернуться к Аде. Путь к Холодной Горе займет у героя долгие годы, но настоящей любви не страшны ни время, ни расстояние. Ведомые своими чувствами, они намерены встретится любой ценой.

  • Брендан Глисон, сыгравший Стоброда Тьюса, помимо актерского таланта – опытный скрипач. Он самостоятельно сыграл в этом фильме все свои партии. Николь Кидман, в свою очередь, сама играла на фортепиано. 
  • Когда Том Круз и его бывшая жена Кидман рассматривали участие в фильме, Круз не знал об участии Кидман. Хотя Круз отказался, Кидман сразу же подписалась на роль. 
  • Перед съемками Кидман попросили максимально похудеть. Она перешла на диету из сваренных вкрутую яиц, которая предполагала одно яйцо на завтрак и два-три на ужин. В конце концов она потеряла больше веса, чем хотела изначально.

Кровавый период Гражданской войны в США: американский конфедерат Инман пытается добраться с линии фронта домой, в Холодную Гору (штат Северная Каролина), где оставил свою возлюбленную Аду. Ада пытается выжить одна в разоренном тылу. На помощь ей приходит бродяжка Руби, которая учит светскую барышню азам ведения хозяйства...

7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 35 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 26 февраля 2004
Премьера в мире 24 декабря 2003
Возраст 16+
Режиссер
Энтони Мингелла
Энтони Мингелла
В ролях
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Николь Кидман
Николь Кидман
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Рэй Уинстон
Рэй Уинстон
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Холодная гора
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