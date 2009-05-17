Армия преступников, 2009

В оккупированном немцами Париже рабочий и поэт Миссак Манукян организует вокруг себя группу молодежи - евреев, венгров, поляков, румын, испанцев, итальянцев, армян, - полных решимости сражаться за ту Францию, которую они любят – за родину прав человека. Ведя подпольную борьбу, рискуя жизнью, они становятся героями. Теракты, подготовленные этими партизанами-иностранцами, не дают покоя немцам и коллаборационистам. Французская полиция принимает экстренные меры, задействует дополнительные силы, использует слежку, доносы, шантаж, пытки …

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