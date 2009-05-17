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L'armée du crime

Армия преступников, 2009

2009 / Франция
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме
В оккупированном немцами Париже рабочий и поэт Миссак Манукян организует вокруг себя группу молодежи - евреев, венгров, поляков, румын, испанцев, итальянцев, армян, - полных решимости сражаться за ту Францию, которую они любят – за родину прав человека. Ведя подпольную борьбу, рискуя жизнью, они становятся героями. Теракты, подготовленные этими партизанами-иностранцами, не дают покоя немцам и коллаборационистам. Французская полиция принимает экстренные меры, задействует дополнительные силы, использует слежку, доносы, шантаж, пытки …
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 18 января 2010
Премьера в мире 17 мая 2009
Режиссер
Робер Гедигян
Робер Гедигян
В ролях
Симон Абкарян
Симон Абкарян
Робинсон Стевенен
Робинсон Стевенен
Лола Наймарк
Ариан Аскарид
Ариан Аскарид
Грегуар Лепренс-Ренге
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Армия преступников 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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