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Киноафиша Фильмы Люди 1941 года

Люди 1941 года

Lyudi 1941 goda 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Лето 1941 года. Последние дни мира. Москва. Город живет, не зная, что беда уже стоит на пороге. Самая короткая ночь в году — с 21 на 22 июня. Город затих. Наступает воскресенье. Светает. Тишина. Откуда-то доносится вальс! Счастливые молодые голоса, беззаботный смех. И снова вальс — вальс последнего школьного вечера. Выпускники 41-го гуляют по улицам. На часах 4… Началась война. Вчерашние школьники не знают, что судьба их уже решена…

Страна Россия
Продолжительность 53 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в мире 17 июня 2001
Дата выхода
30 октября 2015 Россия 12+
30 октября 2015 Казахстан
30 октября 2015 Украина
Производство Горизонт, Russiko, Yabloko
Другие названия
Lyudi 1941 goda, Gente de 1941, Ludzie 1941 roku, People of 1941, Люди 1941 года
Режиссер
Марлен Хуциев
Марлен Хуциев
В ролях
Марлен Хуциев
Марлен Хуциев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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