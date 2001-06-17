Лето 1941 года. Последние дни мира. Москва. Город живет, не зная, что беда уже стоит на пороге. Самая короткая ночь в году — с 21 на 22 июня. Город затих. Наступает воскресенье. Светает. Тишина. Откуда-то доносится вальс! Счастливые молодые голоса, беззаботный смех. И снова вальс — вальс последнего школьного вечера. Выпускники 41-го гуляют по улицам. На часах 4… Началась война. Вчерашние школьники не знают, что судьба их уже решена…
|30 октября 2015
|Россия
|12+
|30 октября 2015
|Казахстан
|30 октября 2015
|Украина