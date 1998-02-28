Войны Пентагона, 1998

Подполковнику ВВС США Джону Бертону было поручено оценить полезность боевой машины пехоты Брэдли, армейской транспортно-разведывательной машины, которая в последней модификации стала фактически смертельной ловушкой для находящихся внутри людей. Бертон продолжает свои попытки провести на транспорте надлежащие испытания брони, включая стрельбу боевыми снарядами, но его временный командир, генерал-майор Партридж, постоянно подрывает его работу, чтобы началось массовое производство и использование машины в полевых условиях. Теперь Джону предстоит докопаться до причин упорства Партриджа и вывести его на чистую воду…
Когда полковник ВВС США Бертон получил задание оценить эффективность новой боевой машины пехоты `Брэдли`, в разработку которой уже вложено 14 миллиардов долларов, он сразу понял, что`попал`. У `Брэдли` нет ни единого шанса пройти испытания, но на него сделаны слишком крупные ставки.
Желая как можно быстрее запустить машину в производство, начальник Бертона, генерал Партридж, заваливает его целыми горами совершенно бесполезных бумаг, пытается отстранить от дел и отправить на Аляску. Но настоящие полковники, пусть даже они и американские, так легко не сдаются.