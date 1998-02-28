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The Pentagon Wars

Войны Пентагона, 1998

1998 / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Подполковнику ВВС США Джону Бертону было поручено оценить полезность боевой машины пехоты Брэдли, армейской транспортно-разведывательной машины, которая в последней модификации стала фактически смертельной ловушкой для находящихся внутри людей. Бертон продолжает свои попытки провести на транспорте надлежащие испытания брони, включая стрельбу боевыми снарядами, но его временный командир, генерал-майор Партридж, постоянно подрывает его работу, чтобы началось массовое производство и использование машины в полевых условиях. Теперь Джону предстоит докопаться до причин упорства Партриджа и вывести его на чистую воду…

  • Вскоре после премьеры этот фильм (или некоторые его эпизоды) стал постоянной частью занятий по обучению командованию материально-техническими средствами ВВС США в качестве поучительной истории о человеческой халатности. 
  • Отдельные сцены этого фильма снималась в Кэмп-Робертс, Калифорния. Эта военная база некогда служила большим базовым полигоном во время Второй мировой войны.
  • Некоторые сцены в фильме, действие которых происходило в период с конца 1960-х до 1970-х годов, показывают компьютерное оборудование, которое относится к 80-м. 
  • Фильм основан на романе «Войны Пентагона: Реформаторы бросают вызов старой гвардии», написанном полковником Джеймсом Г. Бертоном, ВВС США.

Когда полковник ВВС США Бертон получил задание оценить эффективность новой боевой машины пехоты `Брэдли`, в разработку которой уже вложено 14 миллиардов долларов, он сразу понял, что`попал`. У `Брэдли` нет ни единого шанса пройти испытания, но на него сделаны слишком крупные ставки.

Желая как можно быстрее запустить машину в производство, начальник Бертона, генерал Партридж, заваливает его целыми горами совершенно бесполезных бумаг, пытается отстранить от дел и отправить на Аляску. Но настоящие полковники, пусть даже они и американские, так легко не сдаются.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 28 февраля 1998
Возраст 12+
MPAA R
Режиссер
Ричард Бенджамин
Ричард Бенджамин
В ролях
Келси Грэммер
Келси Грэммер
Кэри Элвес
Кэри Элвес
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Клифтон Пауэлл
Ричард Шифф
Ричард Шифф
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Войны Пентагона 2 постера
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Войны Пентагона

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