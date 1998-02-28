Войны Пентагона, 1998

Когда полковник ВВС США Бертон получил задание оценить эффективность новой боевой машины пехоты `Брэдли`, в разработку которой уже вложено 14 миллиардов долларов, он сразу понял, что`попал`. У `Брэдли` нет ни единого шанса пройти испытания, но на него сделаны слишком крупные ставки.

Желая как можно быстрее запустить машину в производство, начальник Бертона, генерал Партридж, заваливает его целыми горами совершенно бесполезных бумаг, пытается отстранить от дел и отправить на Аляску. Но настоящие полковники, пусть даже они и американские, так легко не сдаются.