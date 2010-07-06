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Лейтенант Суворов Лейтенант Суворов
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Лейтенант Суворов, 2009

2009 / Россия
5.3 Оцените
10 голосов
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С началом войны на фронт отправились все – и бывалые мужики, и безусые юноши. Вот и вчерашний выпускник военного училища Александр Суворов, пока еще ни разу не бывавший в сражении, неожиданно для самого себя оказался во главе небольшого взвода. Маленький городок, в котором родился и вырос парень, охвачен паникой. Кто-то из местных поспешно покидает дом и отправляется в эвакуацию, кто-то, как первая Сашина любовь Анюта, наоборот, приезжает на родину на каникулы. Между тем на город наступает вражеская колонна, и хотя силы неравны, лейтенант Суворов с честью и отвагой принимает бой…

  • «Лейтенант Суворов» – второй фильм Алексея Козлова на военную тематику, вышедший в 2009 году. Другая его картина, «В сторону от войны», также вышла на экраны в апреле 2009-го.
  • В 2012 году исполнители главных ролей Александр Ляпин (Александр Суворов) и Светлана Смирнова-Марцинкевич (Анюта) снова встретились на съемочной площадке сериала «Обратная сторона Луны». 
  • Исполнительница главной женской роли Светлана Смирнова-Марцинкевич также появилась в сериалах Алексея Козлова «Всегда говори «всегда» – 4» (2008) и «Чума» (2015).
  • Съемки фильма проходили в городе Устюжна Вологодской области.

Первые дни войны. Вчерашний выпускник военного училища лейтенант Александр Суворов встает на защиту родного города, из которого бегут перепуганные жители. Обстреляв кучку немцев, Суворов и его товарищи всерьез думают, что это и есть война.

Последующие события убеждают героев, что настоящая война — намного серьезнее. Параллельно идет развитие любовной линии. В город на каникулы приезжает школьная любовь Суворова Анюта, которая поначалу не принимает его ухаживаний…

5.3 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2009
Возраст 18+
Режиссер
Алексей Козлов
Алексей Козлов
В ролях
Александр Сластин
Татьяна Бедова
Александр Ляпин
Александр Ляпин
Сергей Русскин
Сергей Русскин
Дмитрий Аверин
Дмитрий Аверин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Лейтенант Суворов 1 постер
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Лейтенант Суворов

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Кадры из фильма Все кадры
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