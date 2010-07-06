Лейтенант Суворов, 2009

С началом войны на фронт отправились все – и бывалые мужики, и безусые юноши. Вот и вчерашний выпускник военного училища Александр Суворов, пока еще ни разу не бывавший в сражении, неожиданно для самого себя оказался во главе небольшого взвода. Маленький городок, в котором родился и вырос парень, охвачен паникой. Кто-то из местных поспешно покидает дом и отправляется в эвакуацию, кто-то, как первая Сашина любовь Анюта, наоборот, приезжает на родину на каникулы. Между тем на город наступает вражеская колонна, и хотя силы неравны, лейтенант Суворов с честью и отвагой принимает бой…