Дорогой Джон, 2009

В 2003 году, проходя службу в Силах специального назначения Армии США в Афганистане, штаб-сержант Джон Тайри получает огнестрельное ранение. Он теряет сознание, и дальнейшее действие фильма представляет собой его воспоминания о событиях, произошедших двумя годами ранее.

Тогда он отбывал отпуск в городе Чарльстон в Южной Калифорнии. Там он случайно встречает Саванну Кертис, юную и прекрасную студентку колледжа, также приехавшую в Чарльстон на каникулы. В течение оставшихся двух недель отпуска молодые люди влюбляются друг в друга, но потом Джон случайно вступает в драку с другом Саванны и ломает ему нос, после чего они перестают разговаривать. Тогда Джон оставляет Саванне прощальную записку и возвращается на службу.

Вскоре между ними завязывается длительная переписка. Так как письма из Афганистана и обратно часто приходят с опозданием, они нумеруют их, чтобы не запутаться в порядке событий. Каждое свое письмо Саванна начинает словами “Дорогой Джон…”.

Однако сохранить свою любовь на расстоянии – задача не столь простая, как кажется нашим героям. И когда Саванна чувствует, что с течением времени Джон все больше отдаляется от нее, она принимает решение, которое навсегда изменит жизни их обоих…