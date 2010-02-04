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Дорогой Джон Дорогой Джон
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Dear John

Дорогой Джон, 2009

2009 / США
7.5 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.3
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В 2003 году, проходя службу в Силах специального назначения Армии США в Афганистане, штаб-сержант Джон Тайри получает огнестрельное ранение. Он теряет сознание, и дальнейшее действие фильма представляет собой его воспоминания о событиях, произошедших двумя годами ранее.

Тогда он отбывал отпуск в городе Чарльстон в Южной Калифорнии. Там он случайно встречает Саванну Кертис, юную и прекрасную студентку колледжа, также приехавшую в Чарльстон на каникулы. В течение оставшихся двух недель отпуска молодые люди влюбляются друг в друга, но потом Джон случайно вступает в драку с другом Саванны и ломает ему нос, после чего они перестают разговаривать. Тогда Джон оставляет Саванне прощальную записку и возвращается на службу.

Вскоре между ними завязывается длительная переписка. Так как письма из Афганистана и обратно часто приходят с опозданием, они нумеруют их, чтобы не запутаться в порядке событий. Каждое свое письмо Саванна начинает словами “Дорогой Джон…”.

Однако сохранить свою любовь на расстоянии – задача не столь простая, как кажется нашим героям. И когда Саванна чувствует, что с течением времени Джон все больше отдаляется от нее, она принимает решение, которое навсегда изменит жизни их обоих…

  • Это пятый фильм, снятый по романам Николаса Спаркса, и первая из двух экранизаций, снятых Лассе Хальстремом. Кроме того, в том же году вышла другая киноадаптация еще одного романа Спаркса: картина Джули Энн Робинсон «Последняя песня» была выпущена менее чем через два месяца после премьеры этого фильма. В обоих фильмах главные роли исполняют певицы, Аманда Сейфрид и Майли Сайрус соответственно.
  • «Дорогой Джон» – это сленговое обозначение письма, которым члены романтической пары оповещают друг друга о том, что они разрывают отношения.
  • Персонаж Алана был вдохновлен сыном автора романа-первоисточника, Николаса Спаркса, который страдает синдромом Аспергера, одной из легких форм расстройства аутистического спектра.
  • Шведский флаг развевается над лагерем Джона в Афганистане. Режиссер фильма Лассе Халльстрём – уроженец Швеции.
  • Сценарий этого фильма был включен в «Черный список» 2007 года, список лучших нереализованных сценариев года. Первоначально его разработка началась в компании New Line Cinema, но вскоре сценарий был подхвачен киностудиями Screen Gems и Relativity Media.
  • Аманда Сейфрид сама написала песню, которую ее героиня Саванна поет Джону. Ее полная версия вышла на диске с саундтреком к фильму под названием «Little House». Остальное музыкальное сопровождение к фильму было написано американским композитором Деборой Лурье и исполнено Голливудским симфоническим оркестром. Лурье приступила к проекту сразу после окончания записи своего саундтрека к полнометражному мультфильму «9».
  • В первые выходные проката в США фильм стал самым популярным у кинозрителей, окончательно завершившим гегемонию картины Джеймса Кэмерона «Аватар», которая занимала первые места в прокате семь недель подряд.
  • В книге Саванна – брюнетка возрастом намного младше Тима, а в фильме она блондинка, и они почти ровесники.
  • Аманда Сейфрид делит свой день рождения с бывшей женой Ченнинга Татума, исполнителя главной роли. Они с Дженной Деван обе родились 3 декабря.
  • Это первая киноадаптация романов Николаса Спаркса, распространением которой занималась не студия Warner Brothers.
  • Через три года Ченнинга Татума и Ричард Дженкинс снова вместе появляются на экране в боевике «Штурм Белого дома» Роланда Эммериха.
  • Первоначальный финал фильма не понравился привередливой аудитории тестовых показов, поэтому его поспешно пересняли.

Две недели, полные счастья первой любви и познания запретных плодов, провели старшеклассница Саванна и солдат Джон Тайри, приехавший домой на побывку. Но время летит быстро — юный любовник вынужден вернуться на службу в Европу. После трагедии 11 сентября 2001 года Джон решает посвятить свою жизнь службе в армии, нарушив обещание, данное Саванне, — вернуться и жениться на ней. Девушка пишет Джону письма, но они приходят все реже и реже.

7.5 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 25 февраля 2010
Премьера в мире 4 февраля 2010
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Лассе Халльстрем
Лассе Халльстрем
В ролях
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум
Аманда Сайфрид
Аманда Сайфрид
Ричард Дженкинс
Ричард Дженкинс
Генри Томас
Генри Томас
Скотт Портер
Скотт Портер
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