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Линия фронта
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Go-ji-jeon

Линия фронта, 2011

2011 / Корея
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Февраль 1953 года. Корейская война близится к концу. Cтороны ведут переговоры о прекращении огня и заключении перемирия, но их армии все ещё продолжают сражаться. Особенно ожесточенные бои идут в месте, где скоро будет пролегать граница между Севером и Югом — в районе холма Эрок. С каждым новым боем холм отходит то одной, то другой стороне.

В это время одного из южнокорейских командиров находят убитым при загадочных обстоятельствах. Подозревают, что виновником преступления стал один из своих, так как в убитого стреляли южнокорейскими пулями. Разобраться в этом деле поручают агенту контрразведки Южной Кореи Кан Ын-пхё. Он прибывает на холм Эрок, чтобы начать расследование, и случайно встречает здесь своего старого друга Ким Су-хёка.

7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 20 июля 2011
Премьера в мире 20 июля 2011
Возраст 16+
Режиссер
Чан Хун
В ролях
Щин Ха-гюн
Ко Су
Рю Сын-су
Ко Чхан-сок
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Линия фронта 2 постера
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