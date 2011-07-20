Линия фронта, 2011

Февраль 1953 года. Корейская война близится к концу. Cтороны ведут переговоры о прекращении огня и заключении перемирия, но их армии все ещё продолжают сражаться. Особенно ожесточенные бои идут в месте, где скоро будет пролегать граница между Севером и Югом — в районе холма Эрок. С каждым новым боем холм отходит то одной, то другой стороне.



В это время одного из южнокорейских командиров находят убитым при загадочных обстоятельствах. Подозревают, что виновником преступления стал один из своих, так как в убитого стреляли южнокорейскими пулями. Разобраться в этом деле поручают агенту контрразведки Южной Кореи Кан Ын-пхё. Он прибывает на холм Эрок, чтобы начать расследование, и случайно встречает здесь своего старого друга Ким Су-хёка.