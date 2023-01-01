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Cherez kladbishche

Через кладбище, 1965

1965 / СССР
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О фильме

Осенью 1942 года, когда немецкие войска подходили к Сталинграду, группа белорусских партизан взяла на себя задачу по подрыву в тылу немецких военных эшелонов. Оказавшиеся без снарядов, партизаны посылают молодого Михася к механику Бугрееву. Сопровождающим идет Сазон Иванович, по заданию партизан сотрудничающий с немцами. Они приходят в сторожку, где спрятаны снаряды, разводят огонь и начинают вытапливать взрывчатку. Неожиданное появление немцев нарушает план героев… Знаете ли Вы, что... : В 1994 году по решению ЮНЕСКО фильм вошёл в список 100 наиболее значимых фильмов мира.

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1965
Возраст 18+
Режиссер
Виктор Туров
В ролях
Елизавета Уварова
Антонина Бендова
Владимир Белокуров
Владимир Емельянов
Игорь Ясулович
Игорь Ясулович
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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6.9 IMDb
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