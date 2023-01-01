Через кладбище, 1965

Осенью 1942 года, когда немецкие войска подходили к Сталинграду, группа белорусских партизан взяла на себя задачу по подрыву в тылу немецких военных эшелонов. Оказавшиеся без снарядов, партизаны посылают молодого Михася к механику Бугрееву. Сопровождающим идет Сазон Иванович, по заданию партизан сотрудничающий с немцами. Они приходят в сторожку, где спрятаны снаряды, разводят огонь и начинают вытапливать взрывчатку. Неожиданное появление немцев нарушает план героев… Знаете ли Вы, что... : В 1994 году по решению ЮНЕСКО фильм вошёл в список 100 наиболее значимых фильмов мира.