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На грани провала
На грани провала
Povratak otpisanih
18+
Напомним о выходе в прокат
военный
Страна
Югославия
Продолжительность
55 минут
Год выпуска
1976
Производство
Radiotelevizija Beograd
Другие названия
Povratak otpisanih, Geheimauftrag Belgrad, На грани провала, Повратак отписаних
Режиссер
Александр Джорджевич
В ролях
Павле Вуйисич
Драган Николич
Воислав Брайович
Александар Берчек
Стол Аранджелович
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.6
Оцените
10
голосов
8.6
IMDb
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