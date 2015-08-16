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Макбет Макбет
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Macbeth

Макбет, 2015

2015 / Великобритания
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм начинается с того, Макбет, генерал армии короля Дункана, недавно похорошивний ребенка, ведет войска короля Дункана в битву гражданской войны. Он выходит победителем, несмотря на большие потери. На поле битвы к нему подходят три ведьмы и нарекают его будущим Кавдорским таном, а также королем Шотландии. Макбет озадачен, но полон ликования, однако вскоре он понимает, что пророчества не исполняются сами по себе, и чтобы заполучить желанные королевские регалии, ему придется умыть собственные руки по локоть в крови… 

  • В пьесе упоминаются три ведьмы, но в фильме их четыре: три взрослых и одна маленькая девочка. Режиссеру Джастину Курзелю так понравилась 7-летняя Эмбер Риссман, что он создал для нее отдельного персонажа. Чтобы она выглядела как ведьма, визажисты нанесли девушке шрам на подбородке и три шрама на лбу, а также заплели ей волосы. Изначально у актрисы даже была одна реплика, но она была вырезана перед выходом фильма.
  • Джастин Курзель сообщил, что перед первой совместной читкой сценария Майкл Фассбендер прочитал его более 200 раз. 
  • Во время съемок в начале февраля 2014 года на острове Скай была настолько плохая видимость, что Марион Котийяр заблудилась в болоте и слегка утонула. Потребовалось двое членов съемочной группы, чтобы выудить ее, поскольку болотная грязь почти полностью засосала ее ноги.

XI век. Коварный шотландский лорд Макбет встречает трёх ведьм, которые предсказывают, что он станет королём. Он замышляет убить короля Дункана, когда тот посетит Инвернесс — замок Макбета, чтобы он мог занять трон.

7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 26 ноября 2015
Премьера в мире 16 августа 2015
Возраст 12+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Джастин Курзель
Джастин Курзель
В ролях
Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер
Марион Котийяр
Марион Котийяр
Элизабет Дебики
Элизабет Дебики
Джек Рейнор
Джек Рейнор
Дэвид Тьюлис
Дэвид Тьюлис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Макбет 14 постеров
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Наша рецензия
Жизнь коротка, искусство вечно За несколько веков, прошедших со времён Шекспира, его бессмертные произведения несчитанное количество раз преподносили публике, облекая их в театральные постановки и кинокартины. «Макбет» не является исключением. Обращаясь к истории его экранизаций, можно выделить нашумевший фильм Романа Полански, самый жестокий и откровенный из всех. Также внимания заслуживает каноничная британская постановка 2013 года под эгидой Кеннета Брана, которую транслировали…
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саундтрек фильма Макбет
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
10 фильмов с Майклом Фассбендером, о которых вы могли забыть Андроид Дэвид в «Прометее», Магнето из «Людей Икс», Стив Джобс, Макбет, Карл Густав Юнг, тот спартанский солдат из «300 спартанцев» — все это он, Майкл Фассбендер. Однако в фильмографии ирландско-немецкого актера есть и другие, менее очевидные роли (но от этого не менее выдающиеся). В честь дня рождения Майкла вспоминаем фильмы с его участием, о которых мы могли забыть.
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2 апреля 2020 10:00
Ночь с 28 на 29 ноября станет в киноцентре «Родина» Ночью Шекспира Ночь Shakespeare in Cinema ознаменуется премьерой долгожданного «Макбета» с Майклом Фассбендером и Марион Котийяр. За экранизацию «Макбета» ее постановщик, австралиец Джастин
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24 ноября 2015 00:00
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