Макбет, 2015

Фильм начинается с того, Макбет, генерал армии короля Дункана, недавно похорошивний ребенка, ведет войска короля Дункана в битву гражданской войны. Он выходит победителем, несмотря на большие потери. На поле битвы к нему подходят три ведьмы и нарекают его будущим Кавдорским таном, а также королем Шотландии. Макбет озадачен, но полон ликования, однако вскоре он понимает, что пророчества не исполняются сами по себе, и чтобы заполучить желанные королевские регалии, ему придется умыть собственные руки по локоть в крови…
XI век. Коварный шотландский лорд Макбет встречает трёх ведьм, которые предсказывают, что он станет королём. Он замышляет убить короля Дункана, когда тот посетит Инвернесс — замок Макбета, чтобы он мог занять трон.