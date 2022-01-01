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Корабль дураков Корабль дураков
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Ship of Fools

Корабль дураков, 1965

1965 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Место и время действия жестко ограничены; герои — пассажиры корабля — люди разных национальностей, представители разных слоев общества, и команда гигантского лайнера «Вера». Один из пассажиров философствующий карлик Глокен, дает лайнеру новое имя «Корабль дураков».

Им предстоит совместно совершить рейс из порта Веракрус (Мексика) в Бремерхафен. Они «обречены на совместное путешествие», которое продлится несколько недель. Чужие друг другу люди, предстают неким символом человеческого сообщества, отягощенного пороками и низменными страстями, которые, в конечном счете, по мнению Портер, и сделали возможным приход к власти Гитлера.

7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 29 минут
Год выпуска 1965
Премьера в мире 29 июля 1965
Возраст 16+
Режиссер
Стэнли Крамер
Стэнли Крамер
В ролях
Вивьен Ли
Вивьен Ли
Симона Синьоре
Симона Синьоре
Хосе Феррер
Хосе Феррер
Ли Марвин
Ли Марвин
Оскар Вернер
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Корабль дураков
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