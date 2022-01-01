Корабль дураков, 1965

Место и время действия жестко ограничены; герои — пассажиры корабля — люди разных национальностей, представители разных слоев общества, и команда гигантского лайнера «Вера». Один из пассажиров философствующий карлик Глокен, дает лайнеру новое имя «Корабль дураков».



Им предстоит совместно совершить рейс из порта Веракрус (Мексика) в Бремерхафен. Они «обречены на совместное путешествие», которое продлится несколько недель. Чужие друг другу люди, предстают неким символом человеческого сообщества, отягощенного пороками и низменными страстями, которые, в конечном счете, по мнению Портер, и сделали возможным приход к власти Гитлера.