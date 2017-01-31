Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Урожай дьявола
Рейтинги
6.0 Рейтинг IMDb: 6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Урожай дьявола

Урожай дьявола

Bitter Harvest 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

История о голодоморе на территории Украинской ССР в 1932-1933 годах.

Страна Канада
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 24 февраля 2017
Премьера в мире 31 января 2017
Дата выхода
31 января 2017 Великобритания
11 января 2018 Греция
16 июня 2017 Испания
18 июля 2019 Италия
31 января 2017 Канада R
24 февраля 2017 США
23 февраля 2017 Украина
22 февраля 2023 Франция
MPAA R
Бюджет $30 000 000
Сборы в мире $904 399
Производство Devil's Harvest Production, Tell Me A Storey
Другие названия
Bitter Harvest, Devil's Harvest, Acı Hasat, Colheita Amarga, Cosecha amarga, Cuộc Chiến Cuối Cùng, Gorzkie żniwa, Holodomor - Bittere Ernte, Holodomor - Keserű aratás, Holodomor, la grande famine ukrainienne, Raccolto amaro, Recoltă amară, The Devil's Harvest, Trpká úroda, Πικρή σοδειά, Гіркі жнива, Урожай дьявола, ビター・ハーベスト
Режиссер
Джордж Менделюк
В ролях
Макс Айронс
Макс Айронс
Анайрин Барнард
Анайрин Барнард
Барри Пеппер
Барри Пеппер
Теренс Стэмп
Теренс Стэмп
Эмилия Фокс
Эмилия Фокс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.0
Оцените 12 голосов
6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
[Последние произнесённые слова, повторяющаяся фраза]
Yuri [Закадровый голос] Меня зовут Юрий Качанюк, сын Ярослава Качанюка и внук знаменитого воина Ивана Качанюка. Прежде чем я вырос и узнал, что драконы — настоящие и зло бродит по миру, я влюбился.
Слушать
саундтрек фильма Урожай дьявола
Кадры из фильма
