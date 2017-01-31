Урожай дьявола
Bitter Harvest
18+
Страна
Канада
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
2017
Премьера онлайн
24 февраля 2017
Премьера в мире
31 января 2017
Дата выхода
|31 января 2017
|Великобритания
|
|
|11 января 2018
|Греция
|
|
|16 июня 2017
|Испания
|
|
|18 июля 2019
|Италия
|
|
|31 января 2017
|Канада
|
|R
|24 февраля 2017
|США
|
|
|23 февраля 2017
|Украина
|
|
|22 февраля 2023
|Франция
|
|
MPAA
R
Бюджет
$30 000 000
Сборы в мире
$904 399
Производство
Devil's Harvest Production, Tell Me A Storey
Другие названия
Bitter Harvest, Devil's Harvest, Acı Hasat, Colheita Amarga, Cosecha amarga, Cuộc Chiến Cuối Cùng, Gorzkie żniwa, Holodomor - Bittere Ernte, Holodomor - Keserű aratás, Holodomor, la grande famine ukrainienne, Raccolto amaro, Recoltă amară, The Devil's Harvest, Trpká úroda, Πικρή σοδειά, Гіркі жнива, Урожай дьявола, ビター・ハーベスト