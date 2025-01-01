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Постер фильма В трудный час
Постер фильма В трудный час
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Киноафиша Фильмы В трудный час

В трудный час

V trudnyy chas 18+
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О фильме

Действие фильма разворачивается в начале Великой Отечественной войны. 1941 год. Силы Красной армии собираются под Москвой, чтобы не дать врагу завладеть столицей. В это нелегкое время в небольшом подмосковном селе встречаются двое – простой сибирский парень Кузьма Кройков и красавица Варя Окнова. Случайная встреча оказывается судьбоносной. Несмотря на все различия, молодые люди влюбляются друг в друга. Но смогут ли они пронести эти чувства сквозь годы, смогут ли быть вместе, пройдя через все тяготы войны?

  • Пронзительную военную драму снял Илья Гурин, и сам принимавший участие в Великой Отечественной войне. Среди других его работ – картины «Двое из одного квартала» (1957), «При исполнении служебных обязанностей» (1963), «Дай лапу, друг!» (1967). 
  • Музыку к фильму написал Василий Соловьев-Седой. Также он работал над музыкальным сопровождением картин «Небесный тихоход» (1945), «Максим Перепелица» (1955), «Донская повесть» (1964). 
  • «В трудный час» стал первым фильмом, в котором снимались вместе Светлана Харитонова и Юрий Назаров. Впоследствии актеры сыграли в таких лентах, как «Встречи на рассвете» (1969), «Последние каникулы» (1970), «Что у Сеньки было» (1984).

1941 год. Волею судьбы простой сибирский парень оказался под Москвой в числе бойцов-защитников столицы, и в подмосковном селе познакомился с красавицей Варварой. Но вскоре начались затяжные страшные бои за Москву…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1961
Премьера в мире 9 октября 1961
Дата выхода
9 октября 1961 СССР
Другие названия
V trudnyy chas, Trudne godziny, В трудный час
Режиссер
Илья Гурин
В ролях
Владимир Кашпур
Владимир Кашпур
Светлана Харитонова
Светлана Харитонова
Юрий Назаров
Юрий Назаров
Нина Магер
Владимир Заманский
Владимир Заманский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

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