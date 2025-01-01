Действие фильма разворачивается в начале Великой Отечественной войны. 1941 год. Силы Красной армии собираются под Москвой, чтобы не дать врагу завладеть столицей. В это нелегкое время в небольшом подмосковном селе встречаются двое – простой сибирский парень Кузьма Кройков и красавица Варя Окнова. Случайная встреча оказывается судьбоносной. Несмотря на все различия, молодые люди влюбляются друг в друга. Но смогут ли они пронести эти чувства сквозь годы, смогут ли быть вместе, пройдя через все тяготы войны?
1941 год. Волею судьбы простой сибирский парень оказался под Москвой в числе бойцов-защитников столицы, и в подмосковном селе познакомился с красавицей Варварой. Но вскоре начались затяжные страшные бои за Москву…
|9 октября 1961
|СССР