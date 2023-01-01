Один и восемь, 1983

Во время против японской оккупации на северном районе Китая повсюду распространился пожар войны. 8-я армия под руководством коммунистической партии при постепенном приближении противника тяжело сражалась с врагами. Политрук Ван Цзинь в самом начале работал в тылу противника, но из-за выдачи изменника, партия к нему относилась скептически, поэтому его взяли под стражу вместе с тремя бандитами, тремя беглыми солдатами, одним шпионом и отравителем. Политрук Ван Цзинь попросил начальника сопротивления предателей Сюй Жи установить свои обстоятельства дела, но из-за того, что потеряв связь с армией и за ними гоняются японские преследующие войска, Сюй Жи не смог доказать, что Ван Цзинь чистый. В сообщении между Ван Цзинь и другими восемью преступниками, их твёрдый, справедливый и честный характер растрогал главаря бандитов и старшего брата Лаованьтоу из беглых солдат. Вскоре после этого, они попали в котёл японской армии, а у Сюй Жи было тяжёлое ранение, тогда Ван Цзинь с другими людьми с ожиданием наказания нанесут ответный ударпо японцам…

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