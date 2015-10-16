Линия Маннергейма, 1940

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о выходе в прокат О фильме Войнa СССР с Финляндией (30 нoября 1939 — 13 мaрта 1940 гг) преподала Красной армии много серьезных уроков. Советская разведка не имела никаких данных относительно линии Маннергейма, вследствие чего с ходу преодолеть её не удалось… Развернуть 7.3 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3 Продолжительность 1 час 14 минут Год выпуска 1940 Премьера в мире 18 декабря 1940 Возраст 0+ Режиссер Василий Беляев Все актеры и съемочная группа 1 постер

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