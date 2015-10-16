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Линия Маннергейма
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Линия Маннергейма, 1940

1940 / СССР
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме
Войнa СССР с Финляндией (30 нoября 1939 — 13 мaрта 1940 гг) преподала Красной армии много серьезных уроков. Советская разведка не имела никаких данных относительно линии Маннергейма, вследствие чего с ходу преодолеть её не удалось…
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 1940
Премьера в мире 18 декабря 1940
Возраст 0+
Режиссер
Василий Беляев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Линия Маннергейма 1 постер
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16 октября 2015 00:00
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