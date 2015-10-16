Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Линия Маннергейма
Линия Маннергейма, 1940
1940 / СССР
7.3
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Персоны
Постеры
Жанр:
военный
документальный
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Войнa СССР с Финляндией (30 нoября 1939 — 13 мaрта 1940 гг) преподала Красной армии много серьезных уроков. Советская разведка не имела никаких данных относительно линии Маннергейма, вследствие чего с ходу преодолеть её не удалось…
Развернуть
7.3
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность
1 час 14 минут
Год выпуска
1940
Премьера в мире
18 декабря 1940
Возраст
0+
Режиссер
Василий Беляев
Все актеры и съемочная группа
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
11
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
Концерт Олега Каравайчука на Лендоке
17 октября в 19:30 Открытая киностудия «Лендок» запускает новый проект «КИНОКОНЦЕРТ»: каждую пятницу на Крюковом канале, 12 известные музыканты, участники различных фестивалей, а также молодые
Написать
16 октября 2015 00:00
Все новости фильма
В прокате
Премьеры
Онлайн
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Рецензия
Отзывы
2022, США, мелодрама
Related video
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь