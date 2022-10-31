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Министерство неджентльменских приемов ведения войны
The Ministry of Ungentlemanly Warfare
Министерство неджентльменских приемов ведения войны,
США
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Жанр:
драма
военный
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Режиссер
Гай Ричи
В ролях
Генри Кавилл
Эйса Гонсалес
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Генри Кавилл и Эйса Гонсалес исполнят главные роли в шпионском боевике Гая Ричи о Второй мировой
Картина будет в духе «Бесславных ублюдков».
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31 октября 2022 10:38
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