Министерство неджентльменских приемов ведения войны,

Они — лучшие из лучших. Отпетые авантюристы и первоклассные спецы, привыкшие действовать в одиночку. Но когда на кону стоит судьба всего мира, им приходится объединиться в сверхсекретное боевое подразделение и отправиться на дерзкую миссию против нацистов. Теперь их дело — война, и вести они её будут совершенно не по-джентльменски.