Министерство неджентльменских приемов ведения войны,

Они — лучшие из лучших. Отпетые авантюристы и первоклассные спецы, привыкшие действовать в одиночку. Но когда на кону стоит судьба всего мира, им приходится объединиться в сверхсекретное боевое подразделение и отправиться на дерзкую миссию против нацистов. Теперь их дело — война, и вести они её будут совершенно не по-джентльменски.
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Ян Флеминг представляется: "Флеминг. Ян Флеминг." Это отсылка к его вымышленному герою Джеймсу Бонду, который во многих фильмах, в которых он появляется, представляется "Бонд. Джеймс Бонд."