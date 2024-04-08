Министерство неджентльменских приемов ведения войны,

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Постер фильма Министерство неджентльменских дел
7.1
Министерство неджентльменских дел - Трейлер
Киноафиша Фильмы Министерство неджентльменских дел
7.1

Министерство неджентльменских дел

, 2024
The Ministry of Ungentlemanly Warfare
США / драма, военный / 18+
Авантюрный боевик Гая Ричи о военной операции против нацистов
Трейлеры
Постер фильма Министерство неджентльменских дел
7.1
Министерство неджентльменских дел - Трейлер
Министерство неджентльменских дел  Трейлер

О фильме

Они — лучшие из лучших. Отпетые авантюристы и первоклассные спецы, привыкшие действовать в одиночку. Но когда на кону стоит судьба всего мира, им приходится объединиться в сверхсекретное боевое подразделение и отправиться на дерзкую миссию против нацистов. Теперь их дело — война, и вести они её будут совершенно не по-джентльменски.

В ролях

Генри Кавилл
Генри Кавилл
Gus March-Phillips
Эйса Гонсалес
Эйса Гонсалес
Marjorie Stewart
Алан Ричсон
Алан Ричсон
Anders Lassen
Генри Голдинг
Генри Голдинг
Freddy Alvarez
Генри Зага
Генри Зага
Алекс Петтифер
Алекс Петтифер
Geoffrey Appleyard
Кэри Элвес
Кэри Элвес
Brigadier Gubbins 'M'
Хиро Файнс-Тиффин
Хиро Файнс-Тиффин
Henry Hayes
Тиль Швайгер
Тиль Швайгер
Heinrich Luhr
Бабс Олусанмокун
Heron
Рори Киннер
Рори Киннер
Churchill
Режиссер Гай Ричи
Сценарист Paul Tamasy, Эрик Джонсон, Араш Амель, Гай Ричи
Композитор Кристофер Бенстед
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 10 мая 2024
Премьера в мире 8 апреля 2024
Дата выхода
13 мая 2024 Россия Вольга
19 апреля 2024 Австралия
25 апреля 2024 Азербайджан 16+
18 апреля 2024 Бахрейн
19 апреля 2024 Болгария
19 апреля 2024 Бразилия
19 апреля 2024 Великобритания
19 апреля 2024 Гонконг
25 апреля 2024 Грузия R
18 апреля 2024 Израиль
8 мая 2024 Индонезия
25 апреля 2024 Казахстан 18+
19 апреля 2024 Канада
18 апреля 2024 Катар
24 мая 2024 Китай
18 апреля 2024 Кувейт
19 апреля 2024 Кыргызстан
19 апреля 2024 Латвия N16
19 апреля 2024 Литва
19 апреля 2024 Молдавия
19 апреля 2024 Нидерланды 16
18 апреля 2024 ОАЭ 18TC
18 апреля 2024 Оман
18 апреля 2024 Пуэрто-Рико
19 апреля 2024 США
18 апреля 2024 Саудовская Аравия
19 апреля 2024 Таджикистан
18 апреля 2024 Таиланд
19 апреля 2024 Тайвань
19 апреля 2024 Узбекистан
19 марта 2025 Южная Корея 15
Бюджет $60 000 000
Сборы в мире $29 768 915
Производство Black Bear, Jerry Bruckheimer Films, Lionsgate
Другие названия
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 115 голосов
6.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1765 В жанре «драма»  787 В жанре «военный»  80 В фильмах США  1077 В фильмах 2024 года  95
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Министерство неджентльменских дел - Трейлер
Министерство неджентльменских дел Трейлер
Министерство неджентльменских дел - Трейлер
Министерство неджентльменских дел Трейлер
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Наша рецензия

Щеголеватые авантюристы Гая Ричи снижают пафос Второй мировой и мочат нацистов ради удовольствия.
Щеголеватые авантюристы Гая Ричи снижают пафос Второй мировой и мочат нацистов ради удовольствия. 1942-й. По приказу Уинстона Черчилля формируется спецотряд авантюристов, которым поручено лишить нацистов стратегически важного военного корабля на Карибах. Возглавляет «отряд на траулере» обаятельный Гас Марч Филлипс, неравнодушный к мелким кражам, бренди, сигарам и красивым пальто. Он собирает свою команду из лучника-качка, эксперта по взрывчатым веществам и еще парочки спецов — фанатов драк и перестрелок. А в это время на суше в операции участвуют femme fatale, чья…

Отзывы зрителей о фильме Министерство неджентльменских дел

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Отзывы дают смешанную картину: фильм ярко выглядит — качественные визуальные эффекты, динамичный экшн и сильный актёрский состав. Но отмечают слабую проработку сюжета, диссонанс с эпохой и нередко агитационную подачу. Общее настроение зрителей разделилось: кому-то фильм подходит как развлечение и стильный боевик, другим — как примитивная история без достоверности. Подойдет тем, кто любит стиль Ричи и ярких персонажей, а не тем, кто ищет историческую точность.
Саммари составлено ИИ на основе 31 отзыва.

Отзывы о фильме

akuznetsov-1 22 мая 2024, 18:47
Фильм, на мой взгляд, примитивен. Уровень "12-", в более старшем возрасте его смотреть как-то даже неудобно. Такие "неуловимые… Читать дальше…
lisik12009 25 мая 2024, 05:55
Вообщем, ничего нового от создателей западной режиссуры.. Пишут, что на "реальных событиях" из рассекреченных материалов Черчилля... Может… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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