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Киноафиша Фильмы Родина или смерть

Родина или смерть

Rodina ili smert 18+
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О фильме

Осенью 1942 года в прифронтовом районе происходит крупная железнодорожная диверсия: подрыв советского воинского эшелона, везущего на фронт технику и бойцов.Мгновенная реакция НКВД и военной контрразведки дает свои результаты. Становится известно, что в прифронтовой район, через лесную болотистую местность переброшена группа подростков-диверсантов из германского диверсионного лагеря, созданного фашистами на оккупированной территории.Лагерь создан на базе бывшего детского дома для детей "врагов народа", не успевшего эвакуироваться. Фашисты посчитали, что обездоленных, лишенных родителей детей, да еще с таким клеймом, легко можно превратить в слепое орудие для свершения различных диверсий. Но расчет их оказался верным лишь отчасти...Главный герой будущей картины 12-ти летний Данька Фролов. Он переброшен в прифронтовой район с заданием получить у немецкого резидента мину и подорвать красноармейский гарнизонный клуб во время демонстрации фильма.Вторая героиня картины — старший лейтенант НКВД Дина Старостина. Она опытный специалист, до войны инспектировала детские дома и колонии, а затем была назначена начальником отдела НКВД по детской преступности. Именно Старостина, занимаясь арестованными во время облавы беспризорниками, сумела выявить среди них заброшенного подростка-диверсанта. Им оказался 12-ти летний Мухин, который и указал на сообщников. На поиски малолетних агентов брошены все силы.Но Данька Фролов, он же агент по кличке Крыса, не собирается выполнять задание фашистов. Его цель — уехать на Север, там где остались друзья его отца, репрессированного и расстрелянного героя-полярника. Данька хочет забрать с собой и Ампулу, 14-ти летнюю девчонку, также переброшенную из лагеря...

Родина или смерть - трейлер
Родина или смерть  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 11 ноября 2007
Дата выхода
6 декабря 2007 Россия 12+
6 декабря 2007 Беларусь
6 декабря 2007 Казахстан
11 ноября 2007 США
6 декабря 2007 Украина
Производство Stella Studio
Другие названия
Rodina ili smert, Kodumaa või surm, Родина или смерть
Режиссер
Алла Криницына
Алла Криницына
В ролях
Екатерина Редникова
Екатерина Редникова
Влад Вьюжанин
Федор Попов
Федор Попов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.9
Оцените 18 голосов
4.2 IMDb
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Родина или смерть
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Родина или смерть - трейлер
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