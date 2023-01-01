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To Be Or Not To Be

Быть или не быть, 1942

1942 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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О фильме
Действие происходит в Польше до и во время немецкой оккупации. В одном театре Варшавы работают муж и жена - Йосиф и Мария Тура. Ставят антинацистскую пьесу, но ее запрещают, и приходится играть «Гамлета». Чрезвычайно тщеславный и ранимый Йосиф Тура играет самого принца датского, один из зрителей, молодой и красивый летчик, встает и уходит из зала в самый ответственный для артиста момент, когда произносится знаменитый монолог «Быть или не быть». Откуда знать актеру, что именно эти слова были для офицера паролем, указывающим, что можно идти в гримерную красавицы Марии Тура...
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1942
Премьера в мире 19 февраля 1942
Режиссер
Эрнст Любич
В ролях
Кэрол Ломбард
Джек Бенни
Роберт Стэк
Феликс Брессарт
Лайонел Этуилл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Быть или не быть 2 постера
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