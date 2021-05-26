Попытка осознать истоки героизма военного времени. Фильм состоит из трех параллельно развивающихся сюжетов. Первый – это воспоминания двух друзей, оказавшихся в фашистском концлагере, во втором – драматург Вероника пытается осознать и прочувствовать подвиг своего друга, а третья история повествует о связи поколений через общее прошлое.
СтранаСССР
Продолжительность1 час 30 минут
Год выпуска1969
Премьера онлайн26 мая 2021
Премьера в мире25 декабря 1969
Дата выхода
8 мая 1970
СССР
ПроизводствоLietuvos Kinostudija
Другие названия
Ave, vita!, Да будет жизнь!, Ave, Vita, Da budet zhizn (Ave vita), Niech żyje życie!