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Постер фильма Да будет жизнь!
Постер фильма Да будет жизнь!
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7.3
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2 постера
Киноафиша Фильмы Да будет жизнь!

Да будет жизнь!

Ave, vita! 18+
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О фильме

Попытка осознать истоки героизма военного времени. Фильм состоит из трех параллельно развивающихся сюжетов. Первый – это воспоминания двух друзей, оказавшихся в фашистском концлагере, во втором – драматург Вероника пытается осознать и прочувствовать подвиг своего друга, а третья история повествует о связи поколений через общее прошлое.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1969
Премьера онлайн 26 мая 2021
Премьера в мире 25 декабря 1969
Дата выхода
8 мая 1970 СССР
Производство Lietuvos Kinostudija
Другие названия
Ave, vita!, Да будет жизнь!, Ave, Vita, Da budet zhizn (Ave vita), Niech żyje życie!
Режиссер
Альмантас Грикявичюс
В ролях
Бронюс Бабкаускас
Витаутас Паукште
Эугения Байорите
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
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